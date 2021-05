Filenin Efeleri, 3'te 3 yaptı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu ilk etap üçüncü ve son maçında Belarus'u 3-0 yendi.



Belarus'ta gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, ev sahibi ülke ile başkent Minsk'te karşılaştı.



Milli takım, karşılaşmayı 25-21, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazandı.



Ay-yıldızlı ekipte en skorer isim, 15 sayıyla oynayan Yiğit Gülmezoğlu oldu.



Bu sonuçla milli takım, C Grubu ilk etabını namağlup lider tamamladı.



Milliler, C Grubu ikinci etap karşılaşmalarını 4-6 Haziran tarihlerinde Portekiz'de oynayacak.