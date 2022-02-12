Filedeki derbide kazanan Fenerbahçe HDI Sigorta!

AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Filedeki derbide kazanan Fenerbahçe HDI Sigorta!
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12 Şubat 2022 16:36
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, üst üste bulduğu sayılarla 5-1 öne geçti ve rakibini erken mola almak zorunda bıraktı. Mola dönüşünde Sedlacek ile etkili olan sarı-kırmızılı ekip, farkı iki sayıya kadar indirdi: 6-8. Bu bölümden sonra yakaladığı 6-1'lik seriyle (7-14) yeniden oyunun kontrolüne eline geçiren Fenerbahçe HDI Sigorta, ilk seti 25-18 hanesine yazdırdı.

İlk sete göre daha fazla çekişmeye sahne olan ikinci sette, 15-15 beraberliğe kadar iki takım da geriye düştüğü bölümlerde farkın açılmasına izin vermedi. Bu bölümde üst üste bulduğu dört sayıyla avantaj yakalayan sarı-lacivertli takım, rakibinin etkili hücumlarıyla skorun 24-24 gelmesine engel olamasa da seti 30-28 almasını bildi.

Divis'in sayılarına Doğukan Ulu ve Torres'in etkili blokları da eklenince sarı-kırmızılı takım üçüncü setin başında rakibine karşı 10-5 üstünlüğü yakaladı. Farkı eritmeye başlayan ve Hidalgo'nun servis attığı bölümde skoru 12-12'ye getiren Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında temposunu artıran ev sahibi ekip, seti 25-20 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü setin hemen başında 8-3 üstünlüğü yakalayan ve oyunu domine eden Fenerbahçe HDI Sigorta, son bölümde fark bir sayıya kadar düşse de (22-23) seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut

Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Onurcan Çakır, Beytullah Hatipoğlu, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouflakrani, Louati (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Taha Erden, Muhammet Kaya, Kaan Gürbüz)

Setler: 18-25, 28-30, 25-20, 22-25

Süre: 140 dakika (26, 46, 36, 32)

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