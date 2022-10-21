Filede Karşıyaka ve Göztepe ilk hafta İzmir'de

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda sezonun ilk haftasında Karşıyaka, taraftarı önünde Çanakkale Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki randevu 16.00'da başlayacak.
Göztepe de ilk hafta Sakarya Voleybol ile İzmir'de karşılaşacak. Balçova Spor Salonu'ndaki maç saat 18.30'da başlayacak.
AVR Atletik ise Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde 19.00'da Çiftlikköy Belediyespor'la karşılaşacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki randevu 16.00'da başlayacak.
Göztepe de ilk hafta Sakarya Voleybol ile İzmir'de karşılaşacak. Balçova Spor Salonu'ndaki maç saat 18.30'da başlayacak.
AVR Atletik ise Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde 19.00'da Çiftlikköy Belediyespor'la karşılaşacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ