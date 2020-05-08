Filede karar geliyor; 'Beyaz sezon'

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ara verilen ligler ile için kararını bugün açıklayacak. Bütün kulüpler heyecanlı bir bekleyiş içine girerken muhtemel bilgiler şöyle:Hem AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hem de Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 'beyaz sezon' ilan edilecek. Buna göre lig maçları tamamlanmış olsa da play-off oynanmadığı için şampiyon olmayacak ve küme düşme de kaldırılacak.Avrupa Kupaları'na gidecek takımlar da lig sıralamasına göre belirlenecek.Bu kararla alttan çıkacak 4'er takımla iki ligde de takım sayısı 16'ya yükselecek. 16 takımlı sezonun nasıl oynanacağı da TVF tarafından belirlenecek. Ancak takvim sıkışıklığı da göz önüne alındığında liglerin erken başlaması ilk ihtimal.Alttan gelecek takımlar için de TVF Erkekler ve Kadınlar 1. Ligi'nde yarı final gruplarını baz alacak. Buna göre erkeklerde Solhan Spor, Afyon Belediye Yüntaş, Haliliye Belediye ve TFL Altekma gelecek sezon Efeler Ligi'nde olacak. Kadınlarda da Kale 1957 Spor, Kuzeyboru, Sarıyer BLD ve İlbank Sultanlar Ligi'ne yükselecek.