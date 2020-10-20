Filede Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşacak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

Haber; AA
Filede Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşacak
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20 Ekim 2020 14:39
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında çarşamba günü Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde iki takım da daha önce oynadıkları 8 karşılaşmada yedişer galibiyet ve birer mağlubiyet yaşadı.



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