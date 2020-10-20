Filede Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşacak

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında çarşamba günü Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.
Ligde iki takım da daha önce oynadıkları 8 karşılaşmada yedişer galibiyet ve birer mağlubiyet yaşadı.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.
Ligde iki takım da daha önce oynadıkları 8 karşılaşmada yedişer galibiyet ve birer mağlubiyet yaşadı.