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Filede Fenerbahçe son maçına çıkıyor

Sarı-lacivertli erkek voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Belçika ekibi Knack'la karşılaşacak

Kaynak: AA
Filede Fenerbahçe son maçına çıkıyor
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27 Şubat 2018 12:08
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Çarşamba günü deplasmanda Belçika ekibi Knack'la karşı karşıya gelecek. 

Belçika'nın Roeselare şehrinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Grupta galibiyeti ve puanı bulunmayan Fenerbahçe, formalite maçına çıkacak. Grupta üçüncü sırada yer alan Belçika temsilcisinin ise 5 maç sonunda 4 puanı var.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Knack, 3-1 kazanmıştı.

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