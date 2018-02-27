Filede Fenerbahçe son maçına çıkıyor

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Çarşamba günü deplasmanda Belçika ekibi Knack'la karşı karşıya gelecek.
Belçika'nın Roeselare şehrinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Grupta galibiyeti ve puanı bulunmayan Fenerbahçe, formalite maçına çıkacak. Grupta üçüncü sırada yer alan Belçika temsilcisinin ise 5 maç sonunda 4 puanı var.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Knack, 3-1 kazanmıştı.
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Belçika'nın Roeselare şehrinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Grupta galibiyeti ve puanı bulunmayan Fenerbahçe, formalite maçına çıkacak. Grupta üçüncü sırada yer alan Belçika temsilcisinin ise 5 maç sonunda 4 puanı var.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Knack, 3-1 kazanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın