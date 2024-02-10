Filede derbi heyecanı: Fenerbahçe - Galatasaray

Efeler Ligi'ndeki derbide saat 19.00'da Fenerbahçe Parolapara, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

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Filede derbi heyecanı: Fenerbahçe - Galatasaray
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10 Şubat 2024 11:38
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol ile Galatasaray HDI Sigorta'yı dev maçta kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

18 maçta 17 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe Parolapara haftaya ikinci sırada girerken, 12 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşayan Galatasaray HDI Sigorta haftaya dördüncü sırada girdi.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Parolapara deplasmanda 3-2 kazanmıştı.

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