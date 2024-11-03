File derbisinde kazanan Fenerbahçe

SMS Grup Efeler Ligi 6. haftasında TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan derbide kazanan Fenerbahçe Medicana güldü.



Beş setlik mücadelenin ilk iki setini Fenerbahçe öne geçti. 3. ve 4. seti kazanan Galatasaray maçı final setine taşımayı başardı.



Maçın galibini belirleyecek 5.sette Fenerbahçe'nin blokları etkili oldu. Saha değişimine 8-6 sarı lacivertliler önde girdi. Yiğit ve Kaan'ın katkılarına Galatasaray manşet ve servis atma hataları da eklenince ile farkı artıran Fenerbahçe (13-9) seti 15-11, maçı da 3-2 kazanmayı başardı.



Bu sonuçla ligde ilk kez mağlup olan Galatasaray 6. maçında puanını 14 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 5.maçında 3. galibiyetini aldı ve 8 puanla haftayı 7. sırada tamamladı.



Ligin 8-9-10 Kasım günlerinde oynanacak 7. hafta müsabakalarında Galatasaray, Arkas Spor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Alanya Belediyespor ile karşılaşacak.



Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol



Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim



Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yasin Aydın, Çağatay Durmaz, Luburic, Salehi, Samet Baltacı (Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Ali Yanar)



Galatasaray HDI Sigorta: Cardoso, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Atanasov, Ahmet Tümer, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Doğukan Ulu, Ege Totik, Aykut Acar, Onur Günaydı, Muzaffer Yönet)



Setler: 25-16, 25-18, 21-25, 22-25, 15-11



Süre: 123 dakika (23, 25, 29, 31, 15)



