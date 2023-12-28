Fildişi Sahilli, Afrika Kupası kadrosunu açıkladı

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Fildişi Sahilli, aday kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fildişi Sahilli, Afrika Kupası kadrosunu açıkladı
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28 Aralık 2023 19:35
Fildişi Sahili, ocak ayında başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası aday kadrosunu açıkladı.

Kadroda Galatasaraylı futbolcu Wilfried Zaha ve Beşiktaşlı futbolcu Eric Bailly yer almadı.

Trabzonsporlu futbolcu Nicolas Pepe ile Gaziantep FK forması giyen Max Gradel milli takım kadrosunda yer aldı.

İşte Fildişi Sahili'nin aday kadrosu;



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