Fildişi Sahilli, Afrika Kupası kadrosunu açıkladı

Fildişi Sahili, ocak ayında başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası aday kadrosunu açıkladı.
Kadroda Galatasaraylı futbolcu Wilfried Zaha ve Beşiktaşlı futbolcu Eric Bailly yer almadı.
Trabzonsporlu futbolcu Nicolas Pepe ile Gaziantep FK forması giyen Max Gradel milli takım kadrosunda yer aldı.
İşte Fildişi Sahili'nin aday kadrosu;
Kadroda Galatasaraylı futbolcu Wilfried Zaha ve Beşiktaşlı futbolcu Eric Bailly yer almadı.
Trabzonsporlu futbolcu Nicolas Pepe ile Gaziantep FK forması giyen Max Gradel milli takım kadrosunda yer aldı.
İşte Fildişi Sahili'nin aday kadrosu;
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