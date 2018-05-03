Fildişi Sahili'nden Şanlıurfa'ya uzanan basketbol serüveni

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Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi takımlarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Fildişi Sahilli oyuncusu Said Camara, 14 yaşında başladığı profesyonel spor yaşamını önce Cezayir, sonra Türkiye'de sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.Engelli basketboluyla internette tanışan Camara, ülkesi Fildişi Sahili'nde lig ve takım olmadığı için 14 yaşında Cezayir'e giderek burada 2 sezon basketbol oynadı. Yaptığı araştırmada Türkiye'nin engelli basketbolunda önemli bir yere sahip olduğunu öğrenince kendisine takım aramaya başladı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi takımının başkanı ve antrenörü Serdar Yıldırım ile sosyal medya aracılığıyla tanışan Camara, Şanlıurfa'ya gelerek burada kadrosuna dahil olduğu takımda geçen sezondan bu yana forma şansı buldu.İlk yıl 22 maçın 21'inde, bu sezon şu ana kadar 21 maçın tamamında forma giyen Camara, performansını artırıp daha zorlu liglerde mücadele etmek istiyor.Camara, yaptığı açıklamada, basketbolu çok sevdiğini ve bu nedenle Cezayir'e henüz çocuk yaşta giderek, bir takımda kendini geliştirme şansı bulduğunu söyledi.Birkaç yıl içerisinde iyi bir seviyeye geldiğini anlatan Camara, "İçimdeki basketbol aşkını dindirmek için araştırmalara başlamıştım. Cezayir'de 2 yıl kaldıktan sonra Şanlıurfa'ya geldim. İki sezondur buradayım. Takım arkadaşlarımın hepsi çok iyi ve bana yardımcı oluyor. Güzel bir arkadaşlık ortamı var. Bu sene Süper Lig'e yükseldik, bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah daha fazla çalışarak takımımızı en iyi yerlere getirmek istiyoruz. Türkiye'de basketbola büyük bir ilgi var, ülkemde kalsam basketbol oynamam mümkün değildi. İnşallah uzun yıllar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde oynamayı ve sonrasında olursa büyük bir takıma gitmeyi düşünüyorum." şeklinde konuştu.Antrenör Serdar Yıldırım ise Camara'nın tam bir spor aşığı olduğunu ifade ederek, 14 yaşındaki bir engelli gencin başka ülkelere gitmesinin bunun kanıtı olduğunu anlattı."Camara, bizim takıma gelmeyi çok istedi. Biz de kendisini denemek için Şanlıurfa'ya çağırdık. Bir süre denedikten sonra takıma faydalı olabileceğini düşünerek kadromuza kattık. İki sezondur takımda mücadele ediyor, kendisinden memnunuz. Sporcu ve kişilik olarak beğendiğimiz genç bir kardeşimiz. Uzun yıllar Şanlıurfa ekibine hizmet edecek kabiliyette. Düzenli bir hayatı ve spor yaşantısı olarak örnek gösterilecek bir arkadaşımızdır. Tesadüfen tanıştığımız bir oyuncu Türkiye'de birçok takımın almak istediği biri haline geldi. Başka takımlar talip olsa da o tercihini bizden yana kullandı."Yıldırım, dini, rengi, ırkı fark etmeden tüm engellilere kapılarının açık olduğunu vurgulayarak, "Camara'yı mutlu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Farklı ülkelerden gelen sporcular genelde uyum sorunu yaşar ama Camara'da bunu görmedik. Bizlerden biri gibi oldu." değerlendirmesinde bulundu.Yıldırım, Said Camara'nın Türkiye'de kalmayı hatta Türk vatandaşlığına geçmeyi bile düşündüğünü sözlerine ekledi.