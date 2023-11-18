Fildişi Sahili, Seyşeller'e gol oldu yağdı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Fildişi Sahili, sahasında Seyşeller'i 9-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fildişi Sahili, Seyşeller'e gol oldu yağdı
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18 Kasım 2023 00:09
Afrika Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Fildişi Sahili ile Seyşeller karşılaştı. Alassane Outtara Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fildişi Sahili 9-0 kazandı.

Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Sebastien Haller, 25. dakikada Ibrahima Sangare, 37. dakikada Simon Adingra, 41 ve 90+6. dakikada penaltıdan Karim Konate, 61. dakikada Seko Fofana, 78 ve 90+5'te Hamed Traore ve 85. dakikada penaltıdan Jean Krasso kaydetti. 

Fildişi Sahili'nde Gaziantep FK'lı oyuncu Max Gradel karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Fildişi Sahili, Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başlarken, Seyşeller puanla tanışamadı.

Grubun bir sonraki maçında Fildişi Sahili, Gambiya deplasmanına gidecek. Seyşeller sahasında Kenya'yı ağırlayacak. 

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