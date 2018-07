Fikret Yılmaz: 'Hedefler doğrultusunda ilerleyeceğiz'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Fikret Yılmaz, iyi bir hazırlığın ardından lige iyi başlamak istediklerini söyledi.Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir taraftan Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarının devam ettiğini, diğer taraftan eksik gördükleri alanlara transferler yapıldığını ifade etti.Günde çift antrenmanla iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Yılmaz, dün oynadıkları ve 1-0 yenildikleri Altınordu maçında gördükleri hataları düzeltmek için çalıştıklarını belirtti.Karabük şehrinin takıma çok daha fazla sahip çıkması gerektiğini, yaşanan sıkıntıların atlatılıp eski güzel günlere dönüleceğine inandıklarını vurgulayan Yılmaz, "Biz inandık. Teknik heyet, yönetim ve futbolcular buna inandı. Kent de inanırsa bu iş zor değil. Hala her şey bitmiş değil. Karabükspor gibi değerler kolay olmuyor." diye konuştu.Takıma bir çok yeni oyuncunun geldiğini ve Süper Lig'den düşen kadrodan sadece 2-3 ismin kaldığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:"Yeni bir takımız. Bir taraftan uyum sürecini atlatmaya, diğer taraftan da kondisyon yüklemeye çalışıyoruz. İyi bir hazırlığın ardından lige iyi başlamak istiyoruz. Kardemir Karabükspor'un hedefi her zaman yukarılara oynamaktır. Önce var olma sonrada bu hedefler doğrultusunda ilerleyeceğiz. Taraftarımıza her zamankinden daha çok ihtiyaç var."