Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, bir taraftarın telefonuna attığı küfür ve hakaret içerikli mesajlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.Orman'ın şikâyeti sonrası şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda cep telefonu numarası tespit edilen 23 yaşındaki Yusuf C.'nin sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçunu işlediği iddiasıyla 2 yıla kadar hapsi istendi.