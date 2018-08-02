Forvet için listesinde birçok isim bulunan, Juventus'un Hırvat yıldızı'ten vazgeçmiş değil. Siyah-Beyazlılar, golcü oyuncu için çok gizli bir operasyon yürütürken Negredo'nun gitmesi halinde maaş bütçesinde oluşacak boşluk Mandzukic için kaynak olacakBeşiktaş'ta gündem 10 numara ve forvet transferi. Siyah-Beyazlılar, bir yandan yüksek ücretinden dolayı Alvaro Negredo ile yolları ayırmaya çalışırken diğer yandan da yerine gelecek isim yoğun bir mesai harcıyor.Vincent Aboubakar başta olmak üzere birçok isimle görüşmeler sürerken başkan Fikret Orman ve kurmaylarının Juventus'un yıldızı Mario Mandzukic'ten de vazgeçmediği öğrenildi. Hırvat golcünün Juventus'taki durumunu yakından takip eden Siyah-Beyazlılar, kadrosuna Cristiano Ronaldo'yu katan İtalyan ekibindeki gelişmelere göre kiralama teklifini resmen yapmayı planlıyor.Alvaro Negredo'yla yolların ayrılması halinde maaş bütçesindeo'luk bir kaynak yaratacak olan Beşiktaş, bu parayı Juve'de 3.5 milyon Euro civarında bir ücret alan kazanan Mandzukic'e vermeyi önerecek.Domagoj Vida ve hem Beşiktaş hem de Hırvatistan Milli Takımı'nın da kaleci antrenörlüğünü yapan Marjan Mrmic'in bu transferde ikna kozuna da güvenen yönetim, Mandzukic için sessiz ve derinden bir operasyon yürütüp bu transferi sürpriz bir şekilde açıklamak istiyor.Önceki gün Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in Mario Mandzukic'le Marmaris'le tatil yaptığı söylentileri sosyal medyada Siyah-Beyazlı taraftarlarda büyük heyecana yol açmıştı. Bunun ardından Beşiktaşlılar, diğer transferlerde olduğu gibi Mandzukic'in hesabını 'Come to Beşiktaş' mesajı yağmuruna tuttu.