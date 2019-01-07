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Fikret Orman'ın "İtalya şifreleri"; Adem Ljajic

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bugün İtalya'ya yaptığı transfer seyahetinin detaylarını ASpor'da Turgay Demir anlattı.

Kaynak: Sporx.com
Fikret Orman'ın 'İtalya şifreleri'; Adem Ljajic
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07 Ocak 2019 15:21
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bugün İtalya'ya yaptığı transfer seyahetinin detaylarını ASpor'da Turgay Demir anlattı.

Başkan Orman'ın öncelikli olarak Adem Ljajic'in sözleşmesinden doğan "zorunluluğu" ortadan kaldırmak için İtalya'ya gittiğini ifade eden Demir, "Adem Ljajic bir maç daha oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak, Beşiktaş Başkanı öncelikle bunu olarak halletmek istiyoruz. Bu takasla olabilir, Quaresma olur, Oğuzhan olur. 5 milyon euro değil de takas ile çözmeye çalışacaklar" dedi.

Oğuzhan için bir takım görüşmeler olacağını ifade eden Demir, "Bundan bağımsız, Oğuzhan ve Quaresma için pazar araştırması var, İtalya'da bu yönde de görüşmeler olacak. Oğuzhan'ın bir İtalya pazarı var mı buna bakılacak. Beşiktaş ve Inter daha önce Yıldırım Demirören döneminde bir proje yapıyor, bu görüşmelerde bunlar da konuşulacak. İşe yaramayan oyuncuların değiştirilmesi gündemde. Paketin içerisinde Zapata (Milan) var" şeklinde konuştu.

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