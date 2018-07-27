'15 milyona satarız'

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Beşiktaş transferdeki suskunluğunu Enzo Roco ile noktaladı.Dusko Tosic ve Matej Mitrovic'i geçtiğimiz günlerde cazip bonservis bedelleri karşılığında sattıktan sonra stoper arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, Meksika'nın Cruz Azul takımında forma giyen 25 yaşındaki Şilili oyuncuyu kadrosuna kattı.Kartal, 1,91 boyundaki Enzo Roco'ya 3+1 yıllık sözleşme imzalattı. Siyah-beyazlılar, başarılı oyuncu için Cruz Azul'a 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Enzo Roco transferinde Gary Medel'in büyük payı bulunduğu ortaya çıktı.Siyah-beyazlı yöneticilerle görüşen Gary Medel'in, Şili Milli Takımı'ndan tanıdığı Enzo Roco'nun kaçırılmaması gereken bir stoper olduğunu söylediği belirlendi. Roco'yu arayan Medel'in, Beşiktaş'la ilgili bilgi verdiği de öğrenildi.Siyah-beyazlı idareciler, Enzo Roco transferini bitirmeden önce Beşiktaş'ın scout ekibine de danıştı.Yöneticiler ile scout ekibi arasındaki toplantıda, "Roco sürekli oynama şansı yakalarsa kendisini daha da geliştirir. 15 milyon euroya Avrupa'ya satılabilecek kalitede bir oyuncu. Medel bizi hiç yanıltmaz. Medel'in referansına güveniyoruz" yorumlarının yapıldığı aktarıldı.Stoper transferi için ısrarlı olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Enzo Roco transferine onay verdiği belirtildi. Güneş'in, Domagoj Vida'nın satılması halinde savunmanın ortasında Pepe-Roco ikilisine görev vereceği ifade edildi.