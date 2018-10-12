Fikret Orman'dan VAR talimatı! Rapor...

Spor Toto Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken, ilk kez hakemler hakkında olumsuz eleştirilerde bulunanBaşkanı, önceki gün gerçekleştirdiği basın toplantısının yanı sıra hakemler konusunda düzenli olarak rapor hazırlanmasını istedi.Düzenlediği basın toplantısında başta VAR sistemi olmak üzere birçok hakem kararının takipçisi olduklarını ifade eden Başkan Orman'ın talimatıyla Beşiktaş Yönetimi her haftayı mercek altına alacak.Fikret Orman'ın, Süper Lig'deki tüm maçların yakından takip edilmesini istediği ve siyah-beyazlı profesyonellerin karşılaşmalardaki hakem performanslarını rapor haline getirecekleri kaydedildi.Beşiktaş Yönetimi ayrıca karşılaşmalardaki benzer pozisyonlarla ilgili farklı uygulamaları da kayıt altına alacak. Buna göre maçlardaki benzer pozisyonlar ve olası farklı kararlar için rapor tutulacak. Siyah-beyazlıların önümüzdeki dönemde hazırlanacak raporlarla ilgili detaylı açıklamalarda bulunması bekleniyor