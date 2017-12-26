Fikret Orman'dan transfer itirafları!

Başkanı, başkanlık döneminde gerçekleştirdiği transferler hakkında açıklamalar yaptı ve istediği oyuncuların halen olduğunu itiraf etti..Hürriyet'e konuşan Fikret Orman, transfer başarısının arkasında Beşiktaş'ın büyüklüğü ve gücünün yattığını vurguladı."Bir de sizin için "Tam bir transfer sihirbazıdır, çok uygun fiyata oyuncu alır, diğer takımlardan çok daha düşük fiyatlara iki yıl sözleşme imzalatır" diyorlar. Nasıl bir ikna gücü sizdeki?" sorusunu yanıtlayan Fikret Orman, "Bendeki ikna gücünden ziyade Beşiktaş'tan dolayı oluyor tüm bunlar. Bahsettiğiniz şeyleri başka bir camiada yapamam mesela..." ifadelerini kullandı.Fikret Orman sözlerine, "Birincisi böyle bir özveriyle çalışamam. İkincisi, Beşiktaş çok büyük bir marka olduğu için orada çok daha rahat hareket edebiliyoruz. O gücü arkamızda hissediyoruz." şeklinde sürdürdü.Kendi döneminden önce farklı bir durum olduğu kabul eden Fikret Orman, "Ben geldiğimde, yani Beşiktaş'a başkan olduğumda durum bunun tam zıddıydı. Ama potansiyeli olan bir kulüp olduğu için çok çabuk toparladık, çok çabuk bir şeyler yapmaya başladık. Bu da Beşiktaş olduğu için... Yani bir başka kulübün başkanı olsam bunları yapabilir miydim, hayır yapamazdım. Dediğim gibi hem böyle bir özveriyle çalışamazdım hem de takımın böyle bir potansiyeli olmadığı için başarı elde edemezdim. Tabiri caizse kimse nimeti kendinde aramasın, Beşiktaş olduğu için durum bu..." dedi."Transfer etmek istediğiniz futbolcular var mı?" sorusuna ise Fikret Orman, "Var. Ediyoruz da (gülüyor). Ama transfer gizli, kendi içinde ketumluğu olması gereken bir şey. Bunlar değil kamuoyuyla, bazen arkadaşlarımız hatta çocuklarımızla bile paylaşamadığımız şeylerdir. Çünkü duyulursa o transfer olmuyor. Bir işin olmamasını istiyorsan bunu söylemen yeter." şeklinde yanıtladı.