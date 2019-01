SPORX; TOLGAY GELİŞMESİNİ DUYURMUŞTU

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tolgay Arslan ile Şener Özbayraklı takası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda öyle bir şey gündemde değil. Tolgay Arslan Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusu. Öyle de devam edecek gibi gözüküyor" dedi.Antalya Beşiktaşlılar Derneği'nin Su Otel'de düzenlediği kahvaltıya katılan Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Orman, kampa yeni transferlerin katılmasıyla ilgili bir soruya, "Kamp dönemini takımın bir arada geçirmesi lazım. Hocamızın da isteği bu yöndeydi. Bunun için biraz aceleci davrandık. Ama her şey planladığımız gibi gidiyor. Belki bir transfer daha yaparız. Duruma göre hareket edeceğiz. Ama ayın 31'ine kadar vaktimiz var. Şu an iki oyuncu ile birlikte santrfor ve stoper mevkiini tamamladık" dedi.Yeni transferle ilgili soruya, "Gideceklere bağlı" karşılığını veren Başkan Fikret Orman, "Gidecekler konusunda bir şey yok. Zaten olduğu zaman 5 dakikada yayılıyor. Şu an için bir şey yok" ifadelerini kullandı.Tolgay Arslan - Şener Özbayraklı takasıyla ilgili yöneltilen soruya da Başkan Orman, "Şu anda öyle bir şey gündemde değil. Tolgay Arslan Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusu. Öyle de devam edecek gibi gözüküyor. Takım içerisinde bütünlük oluşması lazımdı. En büyük eleştirdiğimiz konu da buydu. Şu an iyi gidiyoruz. Burak'ın da bu konuda pozitif katkı yapacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.Kısa bir süre önce Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ise "Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor" açıklamasını yapmıştı.Bu arada SPORX, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den. O haberin ayrıntıları; "Beşiktaş, Tolgay Arslan transferi için 3 milyon euroluk bonservis bedeli talep etti ancak bu talep, Fenerbahçe tarafından reddedildi. Ozan Tufan'ın da içerisinde olduğu takas + para önerisini getiren Fenerbahçe'nin bu teklifi de Beşiktaş tarafından reddedilirken; siyah-beyazlı kulübün Tolgay için belirlediği bonservis bedelinde 2.5 milyon euro seviyesine kadar inme kararı aldı."