Fikret Orman'dan Ryan Babel açıklaması!

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Beşiktaş Başkanı, yöneticiler Hüseyin Mican ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu dün Avusturya kampına geldi. İdmanı izlerken gazetecilerle sohbet eden Orman ilginç açıklamalar yaptı. Transferin yavaş ilerlediği yönündeki eleştiriler için Orman, "Sadece bizde değil tüm dünyada yavaş ilerliyor. Kimse merak etmesin, doğru zamanda doğru yerlere, şartlara uygun olarak transferleri yapacağız" dedi.Takım iyi ama eksikler var. 26 Temmuz'a kadar hazır olacağımıza inanıyorum. Transferde %100 başarı diye bir şey yok. Oyuncu iyi oluyor ama bazen takıma, sisteme uymuyor. Ancak transferde başarı karnemiz yüksek.Babel konusunda bizim tarafımızda bir sıkıntı yok. Babel, buradan gidebilir, sözleşme uzatıp kalabilir de, ya da sezon sonu sözleşmeyi bitirip gidebilir. Üç ihtimal de var. Yaşayıp göreceğiz. (Kontratı 2019'da bitiyor)Vida şu an tatilde, benim paylaşacağım bir gelişme yok. Vida dünya ikinciliğini kutluyor.Mitrovic geleceğe katkı yapsın diye aldık. Hırvatistan Milli Takımı oyuncusu ve çok genç. İleride daha iyi yerlere gelecek. Sattık çünkü gelişmesi için oynamalı. Pepe, Tosic, Vida, Medel ve Necip var, onları aşamadı. Brugge'ün teklifini değerlendirdik. (Brugge'e 3 milyon 750 bin Euro'ya satıldı)Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, 6222 sayılı kanunun yılbaşına kadar değişeceğini söyledi. Önceki gün yapılan "Sporda Şiddetin Önlenmesi" istişare toplantısı sonrası Lig Radyo'ya konuşan Orman, toplantıda sadece şiddet meselesinin konuşulmadığını, futbolun marka değerinin geliştirilmesine ait değerlendirmeler yapıldığını söyledi. Sosyal medyadaki hakaretlerin şikayet olmaksızın suç konusu oluşturacağını bildiren Orman, planlanan değişikliklerin yakında kanunlaşacağını ifade etti.