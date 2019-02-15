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Fikret Orman'dan öğrencilere 1000 ürün

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Koç İlkokulu Zihinsel Sınıf Öğretmeni Bahar Kaytak'ın talebini kırmayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman; Silopi ilçesine forma, eşofman, kapşon, bereden oluşan bin adet Kartal Yuvası ürünü gönderdi.

Kaynak: Takvim
Fikret Orman'dan öğrencilere 1000 ürün
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15 Şubat 2019 10:40
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Koç İlkokulu Zihinsel Sınıf Öğretmeni Bahar Kaytak'ın talebini kırmayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman; Silopi ilçesine forma, eşofman, kapşon, bereden oluşan bin adet Kartal Yuvası ürünü gönderdi. Çocukları sevindirmek ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla hediye edilen formaların dağıtım törenine; Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ile Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan da katıldı.

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