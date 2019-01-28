Fikret Orman'dan itiraf; 'Babama sorsam...'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, TRT Haber'de yayınlanan 'Benim annem, benim babam' programına konuk oldu.
İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;
Beşiktaş'ı aldığım dönem zordu. Çok zor bir süreçti. Aynı bugün olduğu gibi. O günlerde kimse bu işe girmiyordu. Beşiktaş başkanlığının kimsenin istemediği bir dönemdi.
BAŞKAN OLMA DERDİ
Beşiktaş başkanı olmaya karar verirken babama sormadım. Sorsaydım da 'Başkan olma' derdi. Ancak başardıklarımızla gurur duyduğunu düşünüyorum.
BABAMDAN ÖĞRENDİM
Babamın Beşiktaşlılığı benim açımdan takdir edilen bir şeydi. Birinci önceliği Beşiktaş'tı. Benim birinci önceliğim Beşiktaş. Babamdan öyle öğrendim.
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İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;
Beşiktaş'ı aldığım dönem zordu. Çok zor bir süreçti. Aynı bugün olduğu gibi. O günlerde kimse bu işe girmiyordu. Beşiktaş başkanlığının kimsenin istemediği bir dönemdi.
BAŞKAN OLMA DERDİ
Beşiktaş başkanı olmaya karar verirken babama sormadım. Sorsaydım da 'Başkan olma' derdi. Ancak başardıklarımızla gurur duyduğunu düşünüyorum.
BABAMDAN ÖĞRENDİM
Babamın Beşiktaşlılığı benim açımdan takdir edilen bir şeydi. Birinci önceliği Beşiktaş'tı. Benim birinci önceliğim Beşiktaş. Babamdan öyle öğrendim.
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