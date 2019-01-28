Fikret Orman'dan itiraf; 'Babama sorsam...'

Beşiktaş Kulübü Başkanı, TRT Haber'de yayınlanan 'Benim annem, benim babam' programına konuk oldu.Beşiktaş'ı aldığım dönem zordu. Çok zor bir süreçti. Aynı bugün olduğu gibi. O günlerde kimse bu işe girmiyordu. Beşiktaş başkanlığının kimsenin istemediği bir dönemdi.Beşiktaş başkanı olmaya karar verirken babama sormadım. Sorsaydım da 'Başkan olma' derdi. Ancak başardıklarımızla gurur duyduğunu düşünüyorum.Babamın Beşiktaşlılığı benim açımdan takdir edilen bir şeydi. Birinci önceliği Beşiktaş'tı. Benim birinci önceliğim Beşiktaş. Babamdan öyle öğrendim.