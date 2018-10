''6,5 YILDIR HEP BEŞİKTAŞ'A SAHİP ÇIKTIK''





, siyah-beyazlı camianın gündemindeki konularla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. Fikret Orman, basın toplantısında son dönemde yaşanan hakem hataları, VAR tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, Kulüpler Birliği'ne sunacağı öneriyi de açıkladı.Fikret Orman, basın toplantısını düzenlemesinin sebeplerini anlatırken ''Bu basın toplantısını yaptığımız yerde genellikle mutlu olaylarla oluyoruz. Bugün ise konumuz başka. Geldiğimiz bu noktada bazı gerçekleri ortaya koymamız gerekiyor. Bugün farklı bir gündemimiz var. Beşiktaş olarak kamuoyuna doğru fotoğraflar vermek, pozitiften beslenmek için büyük bir gayret içerisinde olduk. Ancak bazı gerçekleri ortaya koymanın zamanı geldi. Hiç bir konuyu kimseye refere etmedik'' dedi.Beşiktaş'a her zaman sahip çıktıklarını belirten Orman, ''Bazı maçlardan sonra hakem hatalarıyla ilgili olarak, 'Güçlü bir kadrosu olan Beşiktaş'ın bu hatalara değil kendisine bakması gerektiğini' söyledik. Taraftar olaylarında da doğru konuşmalar yapmaya çalıştık, taraftarlarımızın hoşuna gitmeyen laflar da söyledik ama bunu futbolun güzelleşmesi için yaptık.Bu tesisleri, her şeyi Beşiktaş'a sahip çıkmak için yaptık. Doğrusu neyse, onu yapmaya çalıştık'' ifadelerini kullandı.Hakemlerle ilgili eleştirilerde bulunan Beşiktaş başkanı ''Taraftarımızın küfür ettiği maçlardan sonra açıklama yaptık. Karşı taraftan da aynı şeyleri bekledik. Bursasporluların taraftarlarımıza saldırması, Konya'da U21 Takımımıza saldırılması, hep bir açıklama bekledik, kulüpleri olaylarla bir tutmadık ama beklediğimiz açıklamalar gelmedi. Her konuşma 'Üzgünüz ama..' denip bir yere bağlanmaya çalışılıyor. Futbolu güzelleştirmek sadece Beşiktaş'ın işi değildir.şeklinde konuştu.VAR konusunda asıl sorunun hakemler olduğunu dile getiren Fikret Orman ''VAR sistemi doğru sistem. VAR bir maçta 10 dakika kapandı, ne kadar ihtiyaç olduğunu herkes gördü. VAR'ı bilgisayar değil insanlar yapıyor. Bu insanlara eğitim vermediğimiz sürece VAR sistemi rezalet uygulanıyor. Dünya Kupası'nda %99,3 başarı vardı.dedi.VAR'ın Beşiktaş'a bu sezon hiç uygulanmadığının da altını çizen Ormanşeklinde konuştu.Oyuncuların, teknik adamların kavgaya karışmasının önünü açarsanız, bu iş Yunanistan'daki olaylara döner. Orada PAOK Başkanı İvan Savvidis'in silahla sahaya indi, bizde de aynı şeyler olabilir.'' dedi.''Her kulübün hakemi var. Beşiktaş maçlarına gönderilen hakemler, Fenerbahçe maçlarına gönderilen hakemler, Galatasaray maçlarına gönderilen hakemler... Böyle bir şey olamaz. Her hakem, her maça gitsin. Biz bunu istiyoruz.''''TFF'de 2,5 aydır yönetim kurulu toplantısı yapılmıyor. Tek misyonumuz EURO2024 mü? TFF'nin işi bir tek 2024 mi? Kulüpler Birliği olarak 10'a yakın yazı yazdık, bir tanesine cevap gelmedi. Çin'le ilgili yazı yazdık, yine cevap verilmedi. BU TFF'nin misyonu bir tek 2024 mü, başka hiçbir işleri yok mu?''''Bir arkadaşım sabah mesaj attı, Hz. Mevlana'nın sözüyle bitirmek istiyorum,bizim felsefemiz, başka da diyeceğim yok.''''Kötüyü örnek göstermem. Ben, kendi kulübümle ilgili konuşuyorum. Kulüpler Birliği Başkanı olarak bunun önünü açarsam, herkes birbiriyle ilgili konuşur. Kulüpler Birliği'nin ortak görüşü şudur, kimse ayrıcalık beklemiyor. Yapılan hatalar futbola yapılıyor. Bu hatalar futbolu kötüleştiriyor.''''Beşiktaş taraftarına söylüyorum, Beşiktaş için çalışıyoruz. Beşiktaş'ı iyi temsil etmek istiyoruz. Facebook'ta falan grup kuruyorlar, bunları bıraksınlar. Benim ve arkadaşlarımın amacı, duruşumuzla Beşiktaş'ı iyi şekilde yönetmek. İki sene şampiyon olurken burada biz vardık. Bazen onları üzecek laflar söyleyebilirim. Onlar benim kendi ailemden insanlar, ailenin en üst makamı benim, bazen kötü gördüklerimi, bazen iyi gördüklerimi söylüyorum.''