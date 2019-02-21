Fikret Orman'dan Güneşi; 'Kulaklarımızı tıkayalım'

teknik direktör Şenol Güneş'in takımda kalıp kalmayacağı, şu sıralar derbiden bile daha önemli. Tecrübeli hocanın, Evkur Yeni Malatyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, sezon sonunda millî takımı çalıştırmaya sıcak baktığını söylemesi üzerine Başkan Fikret Orman harekete geçti.Tecrübeli teknik adamla bir görüşme gerçekleştiren Orman, sezon sonuna kadar ayrılık hakkında konuşulmamasını istedi. Takımın şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda çok kritik bir döneme girdiğini belirten siyah-beyazlıların patronunun "Bizi yıpratmak istiyorlar. Takım iyi top oynamaya başlayınca dedikodular daha da arttı. Bu tuzağa düşmeyelim hocam. Sezon sonuna kadar kulaklarımızı tıkayalım ve işimize bakalım" dediği öğrenildi.Başkan Orman'ın ayrıca hiçbir teknik adamla görüşmelerin olmadığını da söylerken, Şenol Güneş'ten bu yönde çıkan dedikodulara kesinlikle kulak asmamasını istediği belirtildi. Fikret Orman'la yapılan görüşmede tecrübeli çalıştırıcı da yapıcı bir tavır sergiledi. Kendisinin de şu anda Beşiktaş'ın başarısından başka bir şey düşünmediğini söyleyen Güneş "Bizi her zaman destekleyen taraftarlara ve sizlere layık olmadan görevi bırakmak gibi bir düşüncem olamaz. O yüzden ne söylenirse söylensin, benim için tek önemli olan takımın başarısıdır" sözlerini kullandı. Birbirleriyle ilişkileri çok iyi olduğu bilinen Orman ve Güneş'in yapılan bu görüşmeden sonra daha da kenetlenmesinin, takıma da derbi öncesi çok olumlu yansıması bekleniyor.Beşiktaş'ın 25 şubat pazartesi akşamı Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi misafir edeceği derbi maçının biletleri kısa süre içinde tükendi. Kulüpten elde edinilen bilgiye göre dün saat 11.00'de satışa çıkarılan biletlerin tamamı on iki dakika içinde satıldı.