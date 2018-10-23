Fikret Orman'dan Göztepe yenilgisi sonrası harekat!

Bu sezon inişli-çıkışlı bir grafik çizen ve ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yaşatanGöztepe yenilgisi bardağı taşırdı.Başkantakımın gidişatından memnun kalmadığı bu yüzden duruma el koymaya hazırlandığı öğrenildi.Orman'ın öncelikle takım kaptanları ile bir toplantı yapmaya hazırlandığı bildirildi. Takım içerisindeki maddi, manevi ve teknik sıkıntıları kaptanlardan dinleyecek olan Orman, tüm sorunları masaya yatırmaya çalışacak. Göztepe mağlubiyetine çok sinirlenen Fikret Orman'ın Genk maçından sonra tüm takımla da birlikte bir sohbet toplantısı yapacağı belirlendi.Teknik Direktör Şenol Güneş ile de bir araya gelmesi beklenen Fikret Orman'ın, öncelikle şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını söyleyeceği ve geçen seneki gibi bu senenin de riske sokulmaması gerektiğini ifade edeceği öğrenildi.