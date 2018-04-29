Fikret Orman'dan Fenerbahçe ve Kocaman açıklaması!

Başkanı-Beşiktaş maçı, Aykut Kocaman ve bugün oynanacak derbi hakkında Beyaz Futbol'a açıklamalarda bulundu.Avrupa'da hemen hemen tüm ligler bitti, Türkiye'de heyecan sürüyor. Bunun tadını çıkarmamız lazım. Ama maalesef bizde futbol değil, gerginlikler orta çıkıyor.Fenerbahçe maçı için bir duruş gösterdik ve o konuyu kapattık. Derbi maçına odaklandık.Başka bir takımın hocası hakkında konuşmak istemiyorum. Aykut hoca, Beşiktaş ile ilgili değil, Fenerbahçe hakkında açıklamalar yapsın. Her konuşmasında Beşiktaş var. Hiç hoş değil. Beşiktaş'ın iç işlerine değil, kendi işine baksın.Derbiye gidip gitmeyeceğime karar vermedim. Ancak bunun Galatasaray'la alakası yok. Mustafa Cengiz sevdiğimiz bir dostumuz. Bu stada çoğu zaman da gittim. Derbiye gidip gitmeyeceğim maç günü belli olur."Derbide çıkıp maçımızı oynayacağız. Bunun bir spor müsabakası olduğunu unutmamamız gerekiyor. Herkes şampiyon olmak istiyor. İnşallah şans ve futbolcularımızın gayretiyle biz olacağız.Şenol ağabey gayet iyi. Tabi ki çok üzüldü hepimiz gibi. En çok Şenol ağabey üzüldü. Ancak netice itibariyle çok tecrübeli, önemli bir spor adamı.Demba Ba konusunda ben de hata yaptım. Belki de o soruya cevap vermemem gerekiyordu. Çok samimi açıklamalar yaptım. Başka yerlere çekilmeye çalışıldı. Göztepe taraftarının da Demba Ba'dan keyif alması lazım. Ancak ben şerefimle temin ederim ki, mana olsun diye söylemedim. Bir açılış esnasındaki hislerimi söyledim. Onu alıp da bir yere götürmenin manası yok.Şenol Güneş'in bordo-mavi giymesi bizi neden rahatsız etsin. Çoğu zaman da siyah-beyaz giyiniyor. Şekilsel şeyleri kitleler arasında düşmanlık haline getirmek artniyetli insanlar yapar. Şenol Güneş, 'Ben bunları tahrik edeyim' diye düşünmez.Güzel bir maç olsun. Tribünlerde güzel resimler olsun. Galatasaray taraftarı da kazanmak isteyecektir. Futbolcuların karar vereceği bir maç olsun., hakemlere hakem şansı dilerim. Hak eden kazansın.Cenk Tosun, Beşiktaş'ın evladı ve Beşiktaş ahlakıyla büyümüş müthiş bir çocuktur. Onun golleriyle biz de gurur duyuyoruz. Allah inşallah bize daha iyi günlerini göstersinFenerbahçe maçı günü stadımızda antrenman yapma gibi bir planımız yok. Ortamlar gergin, ülkeyi daha fazla germenin bir manası yok. Bunlar söylendi ama biz bunlara sıcak bakmadık. Beşiktaş'ın kimseye verilecek bir mesajı yoktur. Kendisi zaten mesajdır. Kimseyle bir polemiği yoktur. Şova ihtiyacı da yoktur.