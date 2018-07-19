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Fikret Orman'dan Fabri ve Negredo itirafı! "Teklif var"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2018-19 sezonundaki hedeflerini açıkladı ve transfer çalışmalarına, gelen tekliflere değindi.

Kaynak: Vatan
Fikret Orman'dan Fabri ve Negredo itirafı! 'Teklif var'
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19 Temmuz 2018 05:57
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş'ta dün kampa başkan Fikret Orman da katıldı.

Fikret Orman'ın söyledikleri şu şekilde:

2019 yılında tekrardan aday olmayı düşünüyorum. Kongre yeniden görev verir mi vermez mi bilemem. Tüzük gereği bir dönem daha yapabilirim, sonra da bırakacağım

FABRI'YE TEKLİFLER VAR

Fabri'ye teklifler var. Şimdi burada idmanda, birazdan otele gidecek. Sonra nerelere gider bilemiyorum.

Guti Hernandez'in kariyeri ortada. Eski oyuncumuz. Çok da önemli bir isim. Katkı verecek. Özellikle gençlere ve yabancılara.

'MERTCAN'I YOLLADIK'

Transferde daha çok giden veya gelen oyuncu olabilir. Vaktimiz var. Aceleci değiliz

NEGREDO İÇİN TEMASLAR VAR

Mario Gomez çok iyi golcü. Şu an bir şey diyemem. Negredo için temaslar var. İmzalar atılmadan şuraya gidecek gibi isim vermem.

Barcelona bir yılda 973 milyon Euro k,r elde etmiş. Aradaki makas git gide açılıyor. Bu sezon ligde şampiyonluk ve UEFA Avrupa Ligi'nde finale giden bir yol haritamız var.

Mertcan Çam ile yaptığımız anlaşmayı feshettik. Kendisi anlaşma şartlarına uymadı.



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