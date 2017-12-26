Fikret Orman'dan Bayern Münih yorumu; 'İmkansız değil'

Beşiktaş Başkanı, Hürriyet'e yaptığı açıklamalarda Şampiyonlar Ligi'ndeile eşleşmelerini değerlendirdi.Bayern Münih'i eleyebileceklerini dile getiren Fikret Orman, "Evet inşallah Bayern'i geçebilirsek, gittiği yere kadar yolu var. Zor ama imkansız değil. Ben çok umutluyum." ifadelerini kullandı.Almanya'da oynananacak maç için bir kez daha taraftarlarını uyarıda bulunan Orman, "Maalesef bu sene gurbetçi vatandaşlarımızın yurtdışındaki maçlara gelmemelerini istiyorum. Sadece onların değil... Aynı şekilde Türkiye'den de taraftarlarımız yurtdışındaki maçlara gelmesinler." dedi.Geçen sezon Lyon maçında yaşananları hatırlatan Fikret Orman, "Biz Lyon'la bir maç yaptık geçen sene ve oradaki maçta olaylar çıktı. Bizden dolayı da değil bu arada... Lyon kulübü bizim taraftarlara bilet sattı ve orada çıkan olaylardan dolayı da bizi sorumlu tuttular. UEFA Disiplin Komitesi ve Tahkim Kurulu bir karar verdi: İki yıl içinde böyle bir olay daha çıkarsa Beşiktaş kupalardan men edilecek. Biz de risk almamak için oraya hiç taraftar götürmüyoruz. O yüzden taraftarlarımıza da "Yurtdışındaki maça gitmeyin, İstanbul'daki maça gelin" diyoruz. O riski alamayız yani." şeklinde konuştu.