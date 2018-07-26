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Fikret Orman'dan Ali Koç'a jet telefon: "Böyle bir niyetimiz yok"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Vincent Janssen haberleri üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradığı öne sürüldü..

Fikret Orman'dan Ali Koç'a jet telefon: 'Böyle bir niyetimiz yok'
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26 Temmuz 2018 13:29
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, medyada çıkan haberler üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradı.

"Beşiktaş, Vincent Janssen'i istiyor." haberleri üzerine telefona sarılan Fikret Orman'ın, Ali Koç'u arayarak Fenerbahçe'nin talip olduğu hiçbir oyuncu için devreye girmeyeceklerini belirtti. Böyle bir niyetlerinin olmadığını belirten Orman'ın, Janssen'i istemedikleri bilgisini verdiği belirtildi.

Ali Koç'un da Fikret Orman'a, aynı stratejiyi kendilerinin de belirleyeceği ve Beşiktaş'ın talip olduğu oyuncular için transfer görüşmesi yapmayacakları bilgisi verildi.

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