Fikret Orman'dan Ali Koç'a jet telefon: 'Böyle bir niyetimiz yok'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, medyada çıkan haberler üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradı."Beşiktaş, Vincent Janssen'i istiyor." haberleri üzerine telefona sarılan Fikret Orman'ın, Ali Koç'u arayarak Fenerbahçe'nin talip olduğu hiçbir oyuncu için devreye girmeyeceklerini belirtti. Böyle bir niyetlerinin olmadığını belirten Orman'ın, Janssen'i istemedikleri bilgisini verdiği belirtildi.Ali Koç'un da Fikret Orman'a, aynı stratejiyi kendilerinin de belirleyeceği ve Beşiktaş'ın talip olduğu oyuncular için transfer görüşmesi yapmayacakları bilgisi verildi.