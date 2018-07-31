Fabri'nin Fulham'a transferinin ardından Harun Tekin için nabız yoklamaya başlayan Beşiktaş'ta transfer için başkan Fikret Orman bizzat devreye girdi. Bugün yapılan Kulüpler Birliği Toplantısı'nın hemen ardından Bursaspor Başkanı Ali Ay ile bir görüşme gerçekleştiren Fikret Orman, Harun Tekin için Bursaspor'a teklifini sundu.Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin'in transferi için bir teklif sundu. Kiralık düşünmüyoruz, bonservisiyle olabilir. Fikret başkan ne düşünüyorsunuz dedi, ben de fikrimi söyledim. Takasa karşıyız. Olumlu ya da olumsuz bir durum yok, sadece konuştuk" şeklinde konuştu.