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Fikret Orman'dan Ali Ay'a Harun Tekin için teklif

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bursaspor Başkanı Ali Ay'a kaleci Harun Tekin'in transferi için bir teklif sundu.

Kaynak: Sporx.com
Fikret Orman'dan Ali Ay'a Harun Tekin için teklif
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31 Temmuz 2018 17:46
Türkiye'nin Sporx.com'dan 13 gün önce öğrendiği "Beşiktaş, Fabri'nin yerine Harun Tekin'i almak istiyoruz" haberi adım adım hedefe doğru ilerliyor.

Fabri'nin Fulham'a transferinin ardından Harun Tekin için nabız yoklamaya başlayan Beşiktaş'ta transfer için başkan Fikret Orman bizzat devreye girdi. Bugün yapılan Kulüpler Birliği Toplantısı'nın hemen ardından Bursaspor Başkanı Ali Ay ile bir görüşme gerçekleştiren Fikret Orman, Harun Tekin için Bursaspor'a teklifini sundu.

Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin'in transferi için bir teklif sundu. Kiralık düşünmüyoruz, bonservisiyle olabilir. Fikret başkan ne düşünüyorsunuz dedi, ben de fikrimi söyledim. Takasa karşıyız. Olumlu ya da olumsuz bir durum yok, sadece konuştuk" şeklinde konuştu.

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