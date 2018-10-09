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Fikret Orman yine o mesajı verdi: "Suçu başkasına atmayın"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman siyah-beyazlı takımın gündemi ve Video Hakem Sistemi üzerine düzenlediği basın toplantısında teknik kadro ve kulüp personellerine yine mesaj verdi.

Kaynak: Sporx.com
Fikret Orman yine o mesajı verdi: 'Suçu başkasına atmayın'
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09 Ekim 2018 17:23
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman siyah-beyazlı takımın gündemi ve Video Hakem Sistemi üzerine düzenlediği basın toplantısında teknik kadro ve kulüp personellerine yine mesaj verdi.

Daha önce birçok kez tekrarladığı "Herkes kendi işine baksın" açıklamasını bu kez biraz daha genişleten Orman, "Kulüpten maaş alan herkes önce kendisine bakacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Orman'ın basın toplantısındaki, "Beşiktaş ilk etapta kendi içerisine bakmak zorundadır. Profesyonel olarak maaş alanların özeleştiri yapmak yerine bazı şeyleri hakemlerin üzerine atmaması gerekiyor ancak geldiğimiz noktada artık hakemler için de konuşmak zorundayız" sözleri siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e "mesaj" olarak yorumlandı.

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