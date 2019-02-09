Fikret Orman ve Şenol Güneş'ten flaş Quaresma sözleri

FİKRET ORMAN'DAN QUARESMA AÇIKLAMASI

Quaresma kontratlı bir oyuncumuz. Avrupa'da ve Orta Doğu'da transfer sezonu bitti. Bir teklif gelirse, değerlendiririz. Bunu, Quaresma'ya da söyledik. Kalmak istiyorsa kalır çünkü sembol bir oyuncu. 'Git, git' diye bir baskımız yok. Sanırım 35 yaşında. Kariyerinde 7 sene Beşiktaş'ta geçmiş. Quaresma'nın da Beşiktaş'ın da üzüleceği bir şey yapmayız. Bir transfer gündemi yok, olursa konuşuruz.

, Bursaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısındahakkında da konuştu.Ricardo Quaresma'nın geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, yıldız oyuncunun gidebileceğini dile getirdi.Tecrübeli teknik adam Ricardo Quaresma ile ilgiliifadelerini kullandı.Şenol Güneş bu konularda da çok konuşmak istemediğinisözleriyle dile getirdi.'in ardından, "" açıklamasını yaptı.