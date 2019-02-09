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Fikret Orman ve Şenol Güneş'ten flaş Quaresma sözleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve başkan Fikret Orman, Ricardo Quaresma ile ilgili soruyu yanıtladı.

Kaynak: Sporx.com
Fikret Orman ve Şenol Güneş'ten flaş Quaresma sözleri
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09 Şubat 2019 21:46
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Quaresma hakkında da konuştu.

Ricardo Quaresma'nın geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, yıldız oyuncunun gidebileceğini dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam Ricardo Quaresma ile ilgili ''Şu anda Ricardo'yu konuşmak doğru değil, Çok iyi bir oyuncu, çok katkı yaptı ama kalma durumunu bilmiyorum. Ben gidebileceğini düşünüyordum, yanıldım. Genelde bu konularda yanılıyorum'' ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş bu konularda da çok konuşmak istemediğini ''En iyisi susmak, şu anda susuyorum'' sözleriyle dile getirdi.

FİKRET ORMAN'DAN QUARESMA AÇIKLAMASI

Şenol Güneş'in ardından Fikret Orman, "Quaresma kontratlı bir oyuncumuz. Avrupa'da ve Orta Doğu'da transfer sezonu bitti. Bir teklif gelirse, değerlendiririz. Bunu, Quaresma'ya da söyledik. Kalmak istiyorsa kalır çünkü sembol bir oyuncu. 'Git, git' diye bir baskımız yok. Sanırım 35 yaşında. Kariyerinde 7 sene Beşiktaş'ta geçmiş. Quaresma'nın da Beşiktaş'ın da üzüleceği bir şey yapmayız. Bir transfer gündemi yok, olursa konuşuruz." açıklamasını yaptı.

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