Fikret Orman ve Şenol Güneş konuştu: 'Yola devam'

Çok büyük fikir ayrılığı olan da varsa beyaz kağıt orada, basar istifasını ayrılır

Fikret Orman:

"BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUM"

"GUTİ REAL MADRİD'E GİDERSE GURUR DUYARIZ"

ŞENOL GÜNEŞ

FİKRET ORMAN

ŞENOL HOCA İLE PROFESYONEL İLİŞKİMİZ VAR

HOCAMIZ İLE HİÇ PARA KONUŞMADIK

HOCA MİLLİ TAKIMI İSTESEYDİ, BIRAKIRDIK

HOCAMIZ MUTSUZ MU? MUTSUZ! BEN DE MUTSUZUM

ŞENOL HOCA İLE ARAMIZ BOZUK DEĞİL

BEŞİKTAŞ'IN MALİ DURUMU İYİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile yola devam edeceklerini ifade eden Orman, "Beşiktaş'ın yönetim kurulunun görev süresi 2019'da bitiyor. Sözleşmeyi uzatırken de 2 sene mi, 3 sene mi diye konuştuk. O zaman Ahmet Ağabey ile konuştuk. Ben 2019'dan sonra başkan değilim, seçim var.Yönetim kurulu içerisinden bana böyle bir fikir gelmedi. Böyle bir fikir ayrılığı olabilir mi olabilir. Benle aynı fikirde olanlar 2019'da devam eder, olmayanlar yollarını ayırabilir." dedi."Günlerdir, medyada ve kamuoyunda bir sürü haberler geziniyor. Hocamızla alakalı, oyuncularımızla alakalı. Epeyi bir zamandır hoca ile, Şenol Ağabey ile aramızda soğukluklar, birbirimizi istemediğimiz gibi birçok konuda konuşuldu. Bunu basın toplantılarında hocamız cevap verdi, ben de zaman zaman buna cevap veriyorum ama bu sözler ortadan kalkmıyor. Dün hocamızla buluştuk. İkimiz yanyanayken kimin ne soracağı varsa sorsun. Kişisel olarak sorularınızı cevaplayacağız. Bir sürü şeyler okudum medyada.-Hocamız hiç paradan söz etmedi-Hocamız Milli Takımı istiyorum demedi-Hoca Milli Takımı isteseydi, bırakırdık-Hocamız mutsuz mu? Mutsuz değil-Maç kaybediyoruz, ben de mutsuzum-Bizim işimiz taraftarımızı mutlu etmek-Mazaret uydurmayacağız, işimize bakalım-3.5 yıl içerisinde kavgalar olur-Beşiktaş'ın bütçesi Şampiyonlar Ligi içindir-Beşiktaş ödemelerini yaptı, Avrupa'da lisans aldı-Beşiktaş mali olarak en iyi durumdaki kulüp-Bizim kültürümüze uyanlar ile devam edeceğiz,-Guti, Real Madrid'e giderse biz de gurur duyarızBeşiktaş'ta mutlu olduğunu ifade eden Şenol Güneş ise: "Gereksiz bir gündem bu" şeklinde konuştu.Beşiktaş'ın aldığı sonuçlardan memnun olmadıklarını ifade eden Orman, "Teknik konular benim işim değil. Hocamız cevap versin. Aldığımız skorlardan mutlu değiliz. Skorlardan mutlu değiliz. Beşiktaş, takım olarak iyi bir görüntü vermiyorTecrübemiz var. Bunu çözmek bizim işimiz. Mevkilerde eksikler vardır. Kadro içerisinde takviye etmek de bizim işimiz. Devre arasında memnun olmayanlarla ayrılma, yenilerini getirme işini çözmek bizim işimiz" dedi.Guti'nin Real Madrid'e gideceği yönündeki iddiaları da değerlendiren Orman, "Guti değerine layık bir çocuk. Burada çalışmasını istedik. Biz takımımızın çoğu yabancı olmaya başladı. İletişim açısından hocayla arasında biri olması gerektiğini düşündük. Hocamız da kabul ettiği için, oluru olmadan bu kapıdan içeri hiçbir şey geçemez. Bu alan onların alanı. Hocamız onlarla çalışmaktan mutlu olduğu için çalışma kararı aldık" şeklinde konuştu."Ben buraya tabii çakılı kalmayacağım. Yaşım belli ömrüm belli. En iyisnin gelmesini isteriz. İçeriden birinin gelmesine seviniriz. Spekülasyonlar karıştırmak var. Namussuz diyorlar. Para almadığımı söylüyor başkan, ben de böyle bir şey demiyorum. Birileri bundan rahatsız oluyor. Para alıp TV'ye çıkanlara söylüyorum, biraz daha dikkatli olsunlar. O yorumcular, TV'den aldıkları parayı devlete bağışlasınlar. Ben de bütün maaşımı devlete bağışlayacağım. Paralar gönderdiler ben milli takımdayken, yardım kuruluşlarına gönderdik, kimse de konuşmadı.""Ülkenin gerçeklerini anlattım. Çıkan bir kanun var. Yerliler ile yabancılar arasında bir adaletsizlik var. Bu kanuna uymak bizim mecburiyetimiz. Hiçbir futbolcuyla kontratın bu olacak diye bir söze girmedik. Zaten olmadı. Biz geçmişten gelen mükellefiyetlerimizi bitirelim dedik. Bunlar bizim evlatlarımız. Biz bunlarla beraber gidiyoruz. Kişiler hata yapar ama kurumlar yapmaz. Bir hata yaparsak kuruma leke olur. Kişiler yaparsa itibarlarına yazar. Gerçeklerimiz, ödemelerimiz belli.O konu da kapanır parasını bu ay sonunda ödeyince. Bu çocuklar pırlanta gibi. Hatalar yapabilirler. Benim ve hocanın tecrübesinde olan insanlar onları kamuoyu önünde tartıştırmaz. Çözer. Bunun bin beterleri diğer kulüplerde var, yazılıp çizilmiyor. Konuyu değiştirip Beşiktaş, Fikret Orman, Şenol Güneş, oyuncular deyince haksızlık yapılıyor. Beşiktaş'ın ne taraftarı, ne hocasıyla bir sıkıntı yoktur. Fakat, mutsuzuz. Hepimiz işimizi daha iyi yaparak bunu çözeceğiz."Slaven Bilic ile çalışmadan evvel hoca ile çalışmak istedim ama o zaman da nasip kısmet olmadı. Sonra da Slaven Hoca ayrıldıktan sonra, Şenol Hoca'nın da Bursaspor ile görev süresi bitti. Buluştuk ve beraber çalıştık. 3.5 sene oldu. Hocamızla çalışma isteğimiz çok eskiden gelen bir süreç. Ben Şenol Hoca'yı, Şenol Ağabey'i tanıdığımda 1980'di. Ben 12 yaşındaydım, Şenol Hoca Trabzonspor'un kaptanıydı. 3.5 senede Şenol Güneş, birgünden birgüne gelip de bana paramı verin demedim. Böyle bir konuşma geçmedi aramızda. Şenol Hoca'nın kontratı var Beşiktaş ile, profesyonel bir ilişki sürdürüyoruz.. O gün olmadığı gibi, bugün de bunlar gündemimizde olmadı."Aramızda sevgi ağırlıklı bir ilişki var. Kontratı yaparken konuşmadım hocayla, uzatırken de para vesair konuları konuşmadık. Dolaylı veya dolayısız, hoca bana oyuncu ödemeleri için gelmiştir, yüzyüze bakıyoruz, yanyanayız. "Oyunculara para yatsın, onlardan sıkıntı yaşamayalım." demiştir. ". Bu sezon için hocamıza bir ödeme yapmadık. Önümüzdeki günlerde o ödemeleri yapacağız. Bugüne kadar da hocamız bize "Takımın ödemesini yaptınız, benim niye yapmadınız?" dolaylı ya da dolaysız demedi.""Hoca, milli takıma gitmek istiyor konusu. 1.5 sene önce ikisini birlikte götürsün sözü vardı"Ben daha 1 ay evvel şampiyon oldum, sözleşmemi uzattım. Benim için tek önemli konu Beşiktaş'tır. Herkes işine baksın." dedi. Milli takıma gitmek isteseydi, biz o ilişkiyi hemen bitirirdik.""Hocamız mutsuz mu, mutsuz. Ben de mutsuzum. Sokaktaki taraftarımız da mutsuz. Bizim işimiz Beşiktaş taraftarını mutlu etmek. Biz genel kurulun bu camiayı yönetmek üzerine görevlendirdiği kişileriz. Bunu çözecek, mutlu edecek olan biziz. Ben, "Şenol Hoca'ya sorun" diyerek başarısızlıktan kurtulamamGüneşli günler görmüyoruz ama güneşli günler gelecek. Çok kötü bir geçen sezn geçirdik. Çok başarılı bir Şampiyonlar Ligi geçirmedik bence. Bayern'i de elememiz, Şampiyonlar Ligi kupasını almamız gerekiyordu. Beşiktaş'ın hedefi bu olmalı. Ligi 4. bitirdik. Mazeret uydurmayacağız. Özeleştiri yapacağız. İşimizi iyi yapıp mücadele edeceğiz.""Aramız bozuk sözleri. 1 senedir bu sözler var. Ben Beşiktaş'ın başkanıyım. Beşiktaş'ın kulübünün teknik direktörü Şenol Güneş'tir. Biz de işimize bakıyoruz. Başkan ve yönetim, hocayı istemiyor lafları konuşuluyor. Beşiktaş yönetimi ve hocasının tek bir hedefi, tek bir derdi vardır şampiyon olmak,Biz de bunu yapıyoruz.""Zamanımız daralıyor. Biz başka ülkede yaşamıyoruz. Mayıs ayından bu yana yüzde 50 döviz artışı var. Beşiktaş, geçöen sene ligi 4. bitirdi. Beşiktaş kadrosu ve bütçesi, Şampiyonlar Ligi hedefleri ve üstüne koşmak üzerine kurulmuştur. Geçen seneki sıralama ve Türkiye'nin şu anki durumu, mali sıkıntılar hepimizin bildiği şeyler. Beşiktaş yönetim kurulunu yatırımlarını yapmış, tesisler kurmuş, şampiyonlar olmuş, bu borçlar geriden de geliyor. Gül bahçesi değiliz, sıkıntılarımız var.Beşiktaş'ta kontrat yenileme geldiği zaman yenilemeyiz. Biz kültürümüzle beraber bizle olan insanlarla devam ederiz. Kontratı bitince işimizi bitireceğiz."