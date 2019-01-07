'HAKEMİN SAHADA ETKİ EDECEĞİ KONULAR AZALSIN'

'VAR HAKEM HATALARINI AZALTTI'

'BASKI ANINDA KARARINI DEĞİŞTİRMEYEN YAPI OLMASINI İSTİYORUZ'

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Oyuncu, teknik adam, yöneticiler hata yapıyor, hakem de hata yapacaktır ama bizim istediğimiz maç öncesinde etki altına kalmamak, maç anında gördüğünü çalan, baskı anında kararını değiştirmeyen yapı olmasını istiyoruz" dedi.Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2018-2019 Sezonu MHK Kış Semineri kapanış ve kokart töreninde konuşan Fikret Orman, futbolun kamuoyunda herkesin göz tenkitine açık olduğunu, zor bir iş yaptıklarını söyledi. Hakemlerin yaptığı zor işi kaldırabilecek yetenekte olduğuna değinen Orman, "Ülkemizde bu işi yapmak çok zor. Maç öncesi, anı ve sonrasında devamlı konuşulan hakem mevzuumuz var. Maalesef böyle. Futbolda hakemlik yardımcı unsurdur, ana unsur oyunculardır. Futbolcu konuşulmalı ama ülkemizde diğer ülkelerden farklı olarak hakemlik çok konuşulan bir şey. Bize düşen görev bunu yönetmek. Süper Lig olarak baktığımızda marka değeri hepimizi ilgilendirir. Futbolcu iyi, hakem kötü, hakem iyi futbolcu kötü değil. Süper Lig marka değeri ailenin parçası ve hepimize görev düşüyor. Sizlerin performansı bunu önemli hale getiriyor" diye konuştu.Hakemlerden beklentisini anlatan Fikret Orman, şunları kaydetti:"Kriz, baskı anında kararlı olmanızı bekliyoruz. Haklısınız, oyuncularımızın Avrupa maçlarında yaptığı iyi niyetli hareketler ligimizde aynı şekilde gözükmüyor. Yurt dışından gelen birçok oyuncumuz da bir anda değişim sağlıyor ve çok da iyi niyetli görmüyorum. Burada baskı altında değişik karar vermeniz baskıyı artırıyor. Bizler, kulüpleri yönetenlerin beklentisi yok. Biz hakemin sahada etki edeceği konular azalsın ve oyuncuların konuşulduğu lig olmasını istiyoruz."VAR sistemiyle teknolojinin işin içine girdiğini, kuralların değiştiğini belirten Orman, "Size düşen görev de daha fazla çalışmak daha fazla eğitimle kendinizi maça daha fazla hazırlamanız. En önemli konuların bunlar olduğunu görüyorum. Önümüzdeki sezon puanlar çok yakın birbirine. VAR bir sürü değişiklik getirdi. Hakem hataları azaldı. Sistem oturduğu sürece daha da azalacak. Yeni sezonda puan farklılıkları az olduğu için daha baskılı olacaktır. Sizin baskı altında kalmadan kurallar içerisinde, hakem de hata yapabilir, maçın sonucu, öncesi hiç önemli değil. Siz gördükleriniz, bildiğinizle karar verdiğiniz sürece bizim için iyi bir lig olacaktır. Öyle de geçiyor" diye konuştu.Futbol ailesinin birbirinden kopuk insanlar olmadığını vurgulayan Fikret Orman, konuşmasını şöyle tamamladı:"Hepimiz ailenin parçasıyız. Dönem dönem bir araya geliyoruz. Hakemlik de futbolun en önemli unsurlarından biri. Bizler de korkulacak insanlar değiliz. Medeniyet, saygı içerisinde her zaman karşılaşıyoruz. Her zaman medeniyet çerçevesinde görüşeceğiz. Daha yakınlaşmamız, tartışmamız lazım. Federasyon başkanına bir şey söylemek istiyorum; hakem hatalarının televizyonda bu kadar tartışılmasına birazcık yer getirmemiz lazım. Burada fazla derecede hakemliği ayağı indirdiğini düşünüyorum. Avrupa'da bu kadar tartışılan konu değil. Oyuncu, teknik adam, yöneticiler hata yapıyor, hakem de hata yapacaktır ama bizim istediğimiz maç öncesinde etki altında kalmamak, maç anında gördüğünü çalan, baskı anında kararını değiştirmeyen yapı olmasını istiyoruz."