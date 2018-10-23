Süper Lig'de önceki akşam Göztepe'ye konuk olan Siyah- Beyazlılar; 51'de Cameron Jerome ve 60'ta da Wallace Reis'in golleri sonrasında sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı.Karşılaşmayı Bornova Stadı'nda izleyen Başkan Fikret Orman, ortaya konan etkisiz oyunun ardından karşılaşma sona ermeden stadı terk etmişti. Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, sinirli bir şekilde yönetimdeki kurmaylarıyla birlikte alandan ayrılan Başkan, sert sözler sarf etti.Düşüncelerini yöneticilerle paylaşan Orman,sözlerini sarf etti.Başkan Orman'ın, Göztepe karşısında sergilenen futbol sebebiyle Genk karşılaşması öncesinde teknik ekip ve futbolcularla biraraya gelip durum değerlendirmesi yapacağı kaydedildi. Fikret Orman'ın, takım kaptanları; Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Atiba Hutchinson'la da özel olarak konuşacağı bildirildi.