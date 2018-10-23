Süper Lig'de önceki akşam Göztepe'ye konuk olan Siyah- Beyazlılar; 51'de Cameron Jerome ve 60'ta da Wallace Reis'in golleri sonrasında sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı.
Karşılaşmayı Bornova Stadı'nda izleyen Başkan Fikret Orman, ortaya konan etkisiz oyunun ardından karşılaşma sona ermeden stadı terk etmişti. Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, sinirli bir şekilde yönetimdeki kurmaylarıyla birlikte alandan ayrılan Başkan, sert sözler sarf etti.
Düşüncelerini yöneticilerle paylaşan Orman, "Bu kadar emeklere yazık günah. Sahadakilerin ve kulübedekilerin buna hakkı yok. Futbol bu. Elbette galibiyet de yenilgi de olacak. Ama Beşiktaş gibi bir takım böyle oynayıp kaybedemez. Bunu kesinlikle kabul edemiyorum. Hoca ve oyuncularla konuşup bu durumun sebebini soracağım. Bu böyle gitmez" sözlerini sarf etti.
DEĞERLENDİRME YAPILACAK
Başkan Orman'ın, Göztepe karşısında sergilenen futbol sebebiyle Genk karşılaşması öncesinde teknik ekip ve futbolcularla biraraya gelip durum değerlendirmesi yapacağı kaydedildi. Fikret Orman'ın, takım kaptanları; Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Atiba Hutchinson'la da özel olarak konuşacağı bildirildi.
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Karşılaşmayı Bornova Stadı'nda izleyen Başkan Fikret Orman, ortaya konan etkisiz oyunun ardından karşılaşma sona ermeden stadı terk etmişti. Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, sinirli bir şekilde yönetimdeki kurmaylarıyla birlikte alandan ayrılan Başkan, sert sözler sarf etti.
Düşüncelerini yöneticilerle paylaşan Orman, "Bu kadar emeklere yazık günah. Sahadakilerin ve kulübedekilerin buna hakkı yok. Futbol bu. Elbette galibiyet de yenilgi de olacak. Ama Beşiktaş gibi bir takım böyle oynayıp kaybedemez. Bunu kesinlikle kabul edemiyorum. Hoca ve oyuncularla konuşup bu durumun sebebini soracağım. Bu böyle gitmez" sözlerini sarf etti.
DEĞERLENDİRME YAPILACAK
Başkan Orman'ın, Göztepe karşısında sergilenen futbol sebebiyle Genk karşılaşması öncesinde teknik ekip ve futbolcularla biraraya gelip durum değerlendirmesi yapacağı kaydedildi. Fikret Orman'ın, takım kaptanları; Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Atiba Hutchinson'la da özel olarak konuşacağı bildirildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın