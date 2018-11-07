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Fikret Orman, Ocak için transfer müjdesi verdi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Genk maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Fikret Orman, Ocak için transfer müjdesi verdi
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07 Kasım 2018 16:06
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Genk maçı öncesi TRT Spor'a kısa bir değerlendirmede bulundu.

Fikret Orman, kendileri gibi oynarlarsa Genk'i yeneceklerini söylerken transferle ilgili de kısa bir açıklama yaptı.

Genk maçını değerlendiren Fikret Orman, ''Beşiktaş'a yakışmayacak şekilde burada yenildik. Beşiktaş iyi yolda. Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynarsa yener... Biz kimleri nerelerde yendik? Hiç yenilmeyecek takımları nerelerde yendik. Biz kendimiz gibi oynayalım'' ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili sorulan soruyu da Orman, ''Mevkki belirtmeyeyim ama ihtiyacımız olan şeyler var, onları yapacağız'' sözleriyle yanıtladı.

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