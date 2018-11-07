Fikret Orman, Ocak için transfer müjdesi verdi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Genk maçı öncesi TRT Spor'a kısa bir değerlendirmede bulundu.Fikret Orman, kendileri gibi oynarlarsa Genk'i yeneceklerini söylerken transferle ilgili de kısa bir açıklama yaptı.Genk maçını değerlendiren Fikret Orman,ifadelerini kullandı.Transferle ilgili sorulan soruyu da Orman,sözleriyle yanıtladı.