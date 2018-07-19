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Fikret Orman: "Mertcan Çam ile sözleşmeyi feshettik"

Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transferi büyük tartışma yaratan Mert Çam'ın sözleşmesinin fesh edildiği açıklandı

Fikret Orman: 'Mertcan Çam ile sözleşmeyi feshettik'
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19 Temmuz 2018 08:24
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transferi büyük tartışma yaratan Mert Çam'la ilgili siyah beyazlılarda flaş bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.

Başkan Fikret Orman, Avusturya'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada oyuncu ile sözleşmenin fesh edildiğini açıkladı.

Fikret Orman açıklamasında, "Mertcan Çam ile yaptığımız anlaşmayı feshettik. Kendisi anlaşma şartlarına uymadı." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş'ın, Trabzonspor'da 4 yılda sadece 3 dakika forma giyen Mertcan Çam'ı transferi uzun süre konuşulmuştu



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