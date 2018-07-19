Fikret Orman: 'Mertcan Çam ile sözleşmeyi feshettik'





Beşiktaş'ın, Trabzonspor'da 4 yılda sadece 3 dakika forma giyen Mertcan Çam'ı transferi uzun süre konuşulmuştu

Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transferi büyük tartışma yaratan Mert Çam'la ilgili siyah beyazlılarda flaş bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.Başkan Fikret Orman, Avusturya'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada oyuncu ile sözleşmenin fesh edildiğini açıkladı.Fikret Orman açıklamasında, "Mertcan Çam ile yaptığımız anlaşmayı feshettik. Kendisi anlaşma şartlarına uymadı." ifadelerine yer verdi.