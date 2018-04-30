Fikret Orman: 'Kadıköy'de sahaya çıkarsak, koltuğumda oturamam'

1 / 57 Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması tatil edildi! İşte Olaylar, görüntüler!

Tatil edilen olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kaldığı yerden oynanmasına ilişkin TFF'nin verdiği karar Siyah-Beyazlılar'ı harekete geçirmişti.Hafta içinde Beşiktaş Divan Kurulu olağanüstü şekilde toplanırken, tarihi bir kararla maça çıkılmayacağı açıklanmıştı. Beşiktaş Yönetimi'nin bu hareketi dış basında dahi geniş yer bulurken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuyla ilgili olarak Başkan Fikret Orman'ı aradığı öğrenildi.Siyah-Beyazlılar'ın patronuyla görüşen Bakan Bak'ın, "Ülke futbolunda kriz ortamının oluşmaması adına maça çıkmanız daha doğru olacaktır" telkininde bulunduğu belirtilirken, Orman ise kararın sadece kendisine ait olmadığını söyledi.Beşiktaş Başkanı,cevabını verdi.Bunun üzerine Spor Bakanı da, "Son kararı size bırakıyorum. En doğru olanı yapacağınıza inanıyorum" mesajını gönderdi.