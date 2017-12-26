Fikret Orman: 'İyi bir DJ'imdir'

Müzikle aranız nasıl?



Ne tür müzikler dinlersiniz daha çok?

Gerçekten mi?

Hangi şarkısını daha çok seversiniz diye sorsam...

, Hürriyet'e verdiği röportajda iyi bir DJ olduğunu vurguladı.- Çok dinlerim, çok severim...- Her türlü müzik dinlerim. Arabesk de severim, pop da, Türk sanat müziği de... Hem dinlerim hem de söylerim.- Tabii... Arada bir müzik günleri yaparız. Müzikle alakalı insanlarla çok vakit geçiririm. Çok da sanatçı arkadaşım vardır bu arada. Müziği sevenin hayatı sevdiğini düşünürüm. Çünkü müzik insana mutluluk verir. Geçenlerde Serkan Kaya ile röportaj yapmıştınız, onu da çok dinlerim mesela. Yorumlarını, şarkılarını beğenirim.- "Zor Bela", "Aşk Ne Demek Bilen Var mı"... "Ah Bilebilsen" diye bir şarkısı vardır, onu da bilirim. Ama en çok da "Mesele"yi dinlerim. Teknede falan da çalarım. Çok iyi DJ'imdir. Evimde, teknemde, her yerde DJ kabinim var. Müzik beni dinlendiriyor.