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Fikret Orman: "İyi bir DJ'imdir"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, iyi bir DJ olduğunu ve her yerde kendisine ait DJ kabininin yer aldığı söyledi.

Fikret Orman: 'İyi bir DJ'imdir'
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26 Aralık 2017 23:24
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hürriyet'e verdiği röportajda iyi bir DJ olduğunu vurguladı.

İşte Fikret Orman'ın müzikle ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalar;

Müzikle aranız nasıl?

- Çok dinlerim, çok severim...

Ne tür müzikler dinlersiniz daha çok?

- Her türlü müzik dinlerim. Arabesk de severim, pop da, Türk sanat müziği de... Hem dinlerim hem de söylerim.

Gerçekten mi?

- Tabii... Arada bir müzik günleri yaparız. Müzikle alakalı insanlarla çok vakit geçiririm. Çok da sanatçı arkadaşım vardır bu arada. Müziği sevenin hayatı sevdiğini düşünürüm. Çünkü müzik insana mutluluk verir. Geçenlerde Serkan Kaya ile röportaj yapmıştınız, onu da çok dinlerim mesela. Yorumlarını, şarkılarını beğenirim.

Hangi şarkısını daha çok seversiniz diye sorsam...

- "Zor Bela", "Aşk Ne Demek Bilen Var mı"... "Ah Bilebilsen" diye bir şarkısı vardır, onu da bilirim. Ama en çok da "Mesele"yi dinlerim. Teknede falan da çalarım. Çok iyi DJ'imdir. Evimde, teknemde, her yerde DJ kabinim var. Müzik beni dinlendiriyor.

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