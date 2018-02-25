Fikret Orman ile Aziz Yıldırım'ın Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı açıklamaları

Beşiktaş'ın mali anlamda kimseyle sorunu kalmadığını ve güvenilen bir kulüp haline geldiğini vurgulayan Fikret Orman, "Mart ayında iki ana rakibimiz UEFA'ya çağrıldı. Çok mu özledi UEFA onları? neden bizi çağırmıyorlar da onları çağırıyorlar? Bizi daha önce nasıl çağırdılarsa, şimdi onları çağırıyorlar. Beşiktaş'ın UEFA ile problemi olduğunu duyuyor musunuz? Oyuncularla problemi olduğunu duyuyor musunuz? Beşiktaş'ın artık piyasalarda güvenilen bir kimliği var." dedi.

Bir taraftan para harcamamakla, bir taraftan ise çok para harcamakla eleştirildiğini söyleyen Fikret Orman, "Bana sosyal medyada küfür ediyorlar, 'Al Cenk'in parasını bilmem ne yap, cimri herif' Diyorlar. Bir taraftan cimri oluyoruz, bir taraftan Beşiktaş'ın parasını hesapsız harcıyoruz. Ne İsa'ya yaranabiliyoruz ne de Musa'ya yaranabiliyoruz. Şimdi iki ay içerisinde yeni yasa çıkacak, Türk futbolunun daralması gerekiyorsa, tüm kulüpler olarak daralacağız. Bir rakibiniz 30-40- milyon euroya adam alıyor, UEFA'yı hiç dikkate almıyor. Biz bu paralara oyuncu satıyoruz. Rekabet içerisinde bir şeyler yapmaya mecburuz." diye konuştu.

Galatasaray'ın mülk satarak borç azaltma projesi gibi bir duruma siyah-beyazlı kulüpte sıcak bakmadığını söyleyen Fikret Orman, "Galatasaray Kulübü'nün yaptığı bir yöntemdir. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Beşiktaş tarihinde malları, mülklei satan başkan olarak anılmak istemiyorum. Bütün kulüplerin çatısı düzeltilmeli. Kulüplerin toplam borcunun yüzde 85'i, beş tane şampiyon olmuş kulübe ait." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fikret Orman Beşiktaş Kulübü'nün 1 milyar 710 bin TL olduğunu açıkladı.

Bayern Münih mağlubiyeti hakkında konuşan Fikret Orman, "Şanssız bir mağlubiyet aldık. Biz sahada oynayan kişiler değiliz. Şampiyonluk hepimizin sevinci, mağlubiyet hepimizin üzüntüsü. Ummadığımız bir mağlubiyet. Umutlu gittik ama şanssızlık oldu. İstanbul'da Bayern Münih'i yenebileceğimize inanıyorum. Turu geçemeyebiliriz ama kazanacağız. Biz fazla mütevazi bir toplumuz. Hocamız da öyle, biz de öyleyiz. Bu hoca, bu yönetim kurulu, bu takım statsız şampiyon oldu. UEFA'da çeyrek final oynadık, Türkiye'den bir ilki başardık ve Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıktı. Beşiktaş bir mağlubiyetle karışacak toplum değildir. Hocaya ve takıma sahip çıkmamız lazım. Bu sene şampiyonluğun geleceğine çok inanıyorum. Beşiktaş'ı karıştırmak için hem içte, hem de dışta bir şeyler başlıyor. Bizim tecrübemiz, bunları görmeye müsait. Nerede, ne yapıldığını biliyorum. Biz bunların üstesinden gelecek camia ve yönetimiz. Fenerbahçe ile önemli bir maçımız var. O maça çıkmadan, takımı ve hocasını hep beraber yaptıklarından dolayı alkışlayalım." diyerek divan kurulundaki üyelerden alkış istedi.

Şenol Güneş ile yolları ayırmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını açıklayan Fikret Orman "Şenol Güneş'e de söyledim, bizim elimizde, namus, dürüstlük ve çalışmak var. Bizim altımızı oymak isteyenlere aldırmadan çalışmamız gerekiyor. Beşiktaş yeni hoca arıyormuş, bunu söylüyorlar. Geçen sezonun sonunda, Metin Albayrak ile konuşmuşuz, hocayı göndermeye karar vermişiz. Ya o zamandan sonra biz hoca ile iki senelik sözleşme yaptık. Söylenen laflarda hiç bir tutarlılık yok. Biz hangi hoca ile sözleşmeyi bozduk. Samet Aybaba ile Slaven Bilic ile sonuna kadar gittik. Ayıptır arkadaşlar. Şenol Güneş ile de iki senelik kontrat yaptık. Şenol Güneş benim değil bizim hocamız. Dünyanın en namuslu, en çalışkan insanı. Göreceksiniz; hep beraber şampiyon olacağız." dedi.

Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı derbi paylaşımını eleştiren Fikret Orman, "Hafta sonu bir maç yapacağız, Bayern Münih'in gol attığındaki şarkıları rakiplerimiz kullanıyor. Geçen maçta da 'Efendi Beşiktaş'ı kullanıyorlar.

Bayern Münih gol attığında çalınan şarkıyı rakibimiz kullanıyor. Bunlar Türk futboluna yakışmıyor. Bana da 'biz de Vardar Ovası' şarkısını çalalım' diyorlar. Biz, Türk takımının Avrupa'da yenilgisinden medet umacak bir kulüp müyüz? Beşiktaş böyle acizlik yapar mı?

Kulüpler Birliği Başkanı olduğum için laf etmiyorum diye bir durum yok. Bu yönde eleştiriler var. Taraftarlar diyor, 'Hakkımızı koru başkan', yolda görüp bana bunları söylüyorlar." dedi.

Açıklamalarına devam eden Fikret Orman, "Algıcı kulüpler var, onlar da 'Beşiktaş kollanıyor' diyorlar. Kollanacak olay nedir, bir olay olduktan sıonra bağırma. Neyi çözüyor? Bazı zamanlar ben de sinirlenip yapıyorum. Maçtan önce hakemle ilgili açıklamalar yapılıyor. Algı yapılıyor, hakemi baskı altına almaya çalışıyorlar. Hakem baskı altına alınıyor, herkes bunu yapıyor. Biz de yaparız. Ancak ben bunu gittim TFF Başkanı'na söyledim, iş çığırından çıkıyor. Dört tane takım şampiyonluk yarışında. Hak, Allah'ın ismidir. Hakemler kimsenin etkisi altında kalmadan çıkıp maçlarını yönetmeli. Kimseden medet ummuyoruz, medet bekleyen namerttir." ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman'ın "Beşiktaş için ölüm kalım maçı" sözlerine sert tepki gösteren Fikret Orman, "Rakip takımın hocası, oyuncusu, 'Beşiktaş'ın ölüm kalım maçı' diyor. Sana mı kaldı bunu söylemek? 115 senedir Fenerbahçe ile maç yapıyoruz, hangisi ölüm kalım maçı? Bu futbol ya, yönetim zihniyetiyle açıklama yapmalarını kınıyorum. Ayıp ya. Federasyona da söylüyorum. Ona ceza vermek için benim hocamı da oraya sevk etmeyin. Benim hocamın ne hakemle ilgili açıklaması yok. Benim hocama 6 ay önce 'Milli Takım'ı yönetsin' deniliyordu Şimdi başka hocaya ceza vermek için kullanılmaz. Ne hocamız ne de kulübümüz kullanılabilir." açıklamasını yaptı.

Alvaro Negredo'nun transferinde Beşiktaş'ın zarara uğratıldığı yönündeki haberler için mahkemeye başvurduklarını açıklayan Orman, "Negredo ile ilgili yazı yazanı da mahkemeye verdim. Endüstriyel futbolda, menajerlik işi futbolun en büyük katili. Gel bize oyuncu söyle, 700 bin euro para kazan. Adam ticareti bizle yapamıyor, başlıyor dedikodular. Negredo için yetki belgesi almışlar, bunun bitmesini bekledik. Negredo, Fenerbahçe'ye Galatasaray'a önerilmiş, var mı bunun belgesi, yok. Biz Negrede için 2,5 milyon euro vereceğiz ama daha 250 bin euro verdik. Nerede paralar uçmuş, gitmiş! Ayıptır ya, gazetecilik böyle mi olur. Beşiktaş'a bonservis geldi, nasıl uçuracaksın bu parayı? İspanya'da nasıl olacak? Bir yazı ile Beşiktaş'ı karalamaya çalışıyor. Elinde belgesi olup konuşmayan namerttir. Böyle habercilik olmaz." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Konya Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti.

Yıldırım, "Hedef 1 Milyon Üye" kampanyası çerçevesinde 50 bin üyeye ulaştıklarını, 1 milyona gelindiği zaman ise Fenerbahçe'nin kimsenin parasına ihtiyacı olmayacağını söyledi.

Başkan Aziz Yıldırım, Asbaşkan Ozan Balaban ve beraberindeki heyet, Konya Fenerbahçeliler Derneği'ne ziyarette bulundu.





İLGİLİ VİDEO



İLGİLİ VİDEO Yıldırım, "Hedef 1 Milyon Üye" kampanyası çerçevesinde 50 bin üyeye ulaştıklarını belirterek, "Temsilci ve normal üye sayısında 50 bine ulaşıldı. Aslında 1 milyona ulaşıldığı zaman ki bu bir senede, iki senede de olmaz. Bir de Türkiye'nin ekonomik şartları ve insanların durumları belli. Maçların daha çekişmeli geçmesi durumunda belki insanlar takviye yapılması için katkı sağlayacaklardır. Onlar da sağlanıp, bu proje hayata geçtiği zaman Fenerbahçe'nin hiç kimsenin parasına, puluna ihtiyacı kalmayacak. Tamamen kendi kendine idare edecek. Onlarla bir taraftan yatırımlar yapılacak, bir taraftandan da yatırımlardan gelen paralarla kulüp idame edilecek. Bütün prensip, anlayış buydu. Ancak malesef Türkiye'deki şartlar aksamalara neden oldu. İnşallah düzelir" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı açıklamalar burada! Peki Fikret Orman ve Aziz Yıldırım derbi hakkında ne dedi? Maçın hakemi Cüneyt Çakır hakkında açıklama yapıldı mı? İşte tüm detaylar...