Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın gündemindeki konularla ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı.Fenerbahçe maçının pazartesi günü oynanacak olmasına tepki gösteren Fikret Orman, "Fenerbahçe ile önemli bir maçımız var. Güzel bir maç olacak. Saat ve gün bize sorulmadı. Daha önce Fatih Terim hocamız 'Bizimle konuşuluyor' demişti daha evvel ama bizimle konuşulmadı. Biz ev sahibi takımız, her şeyden evvel bize sorulması gerekiyordu." dedi.Fenerbahçe Kulübü ile derbi tarihi ve saati için görüşme yaptığını belirten Fikret Orman, "Fenerbahçe Kulübü'nü aradım, onlar da 'Haberimiz yok, biz de sizin gibi basından öğrendik' dediler. Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olsaydı, biz olumlu yaklaşırdık. Biz de Sarpsborg deplasmanında oynadık, Cuma sabahı geldik ve Pazar oynadık. Sorduğumuz zaman '48 saat dinlenmek için yeterli, Avrupa'da da böyle buna alışmalısınız' denildi. Şimdi ne değişti? Biri bağırdığı zaman aksiyon alınıyor. Her bağrıntıdan sonra ona şirin gözükecek bir hareket. Bunun Fenerbahçe ile alakası yok. Ali Başkan arasa, zaten 'Memnuniyetle' derdik. Beşiktaş'ın taraftarı sadece İstanbul'da değil. Bu stada her yerden, her şehirden, yurt dışından taraftar geliyor. pazartesi saat 21:00'e maç koyuyorsunuz, ilk maç Kadıköy'de de Pazartesi oynandı. TFF'de biri Fenerbahçe'ye biri beşiktaş'a biri Galatasaray'a hizmet edecek zihniyeti yanlış." ifadelerini kullandı.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olacağı iddialarına yanıt veren Fikret Orman, "Bu aralar TFF Başkanı olacağım söyleniyor. Bir gün bedlediye başkanı oluyorum, bir gün siyaseye giriyorum. Muhalefet, her gün beni bir yere gönderiyor. Benim gelmek istediğim en büyük yer Beşiktaş başkanlığıydı. TFF Başkanı olmak gibi hayalim yok. Mayıs'ta kim aday olur bilmiyorum, ben aday olmayacağım." şeklinde konuştu.Teknik direktör Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçeceği haberleriyle ilgili de konuşan Fikret Orman, "Şenol Güneş ile sözleşmemiz sezon sonu bitecek. O gün gelince konuşuruz. Teklifimizi yaparız, anlaşırsak kalır. Şenol ağabey, Milli Takım'dan kırgın ayrıldı, gitmek isterse anlarım. Kendi tercihidir, buna da saygı ve sevgi ile bakarım. Sezon sonuna kadar çalışacağız. Şenol Hoca'nın iki maç için milli takımın başına geçmesi yönünde bir talep gelmedi, gelemez de. Bizden evvel Şenol Hoca ile konuşmaları lazım. Şenol Hoca bizim kölemiz falan değil, koskocaman bir teknik direktör. Benden evvel onunla konuşulması gerekiyor. Şenol Hoca böyle bir şeye sıcak bakıyorum derse top bize gelir, yorumumuzu söyleriz." dedi.Merkez Hakem Kurulu'ndaki değişiklikle ilgili de açıklama yapan Orman, "Yusuf Namoğlu'na camia olarak destek olmaya çalıştım. Birkaç kez aradım ama telefonu kapalıydı. Sabri Çelik'i tanırım, severim. Hırslılar, iyi şeyler yapabilirler. Önümüzdeki sezondan itibaren iyi faaliyetler yapacaklarını umut ediyorum. Niyetleri iyi olursa, Allah yollarını açar." diye konuştu.Dortmund'dan kiralanan Shinji Kagawa'nın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı hakkında konuşan Fikret Orman "Biz Kagawa'dan memnunuz, Kagawa da burada mutlu. Karşılıklı anlaşırsak sezon sonu yola devam edebiliriz." dedi.