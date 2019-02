İlk yerleşke Çamlıca'da

"Dünya çapında akademi yapmak istiyorum"

Cansızoğlu: "Türkiye'nin farklı illerinde de okul sayılarını 5 yıl içinde çoğaltacağız"

Beşiktaş Kulübü ve Kabataş Vakfı tarafından hayata geçirilen BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nın tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Feriye Kültür Sitesi'nde düzenlenen basın toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, BJK-Kabataş Vakfı İcra Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, okullar koordinatörü Selçuk Dereci ve öğretmen Ebru Dönmez katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Fikret Orman, ilköğretim ve ortaöğretime öncelik verdiklerini belirterek, "Yedi sene önce göreve geldiğimizde projelerimizin en önemli halkası eğitimdi. Bu süreçte tesislere, stada, binalarımıza yatırım yaptık ama içinde insanın olmadığı hiçbir şeyin bir şey ifade etmediği bilinci içindeydik. Biz spor kulübüyüz, spor kulübü olarak eğitim misyonunda olmayan bir kulübüz. Başkanlarımızı, sporcularımızı, yöneticilerimizi yetiştiren Türkiye'nin en önemli eğitim kurumuyla bir ortaklık oluşturarak faaliyete başlamanın doğru olduğunu düşündük. Eğitim, Beşiktaş Kulübünün bilmediği bir iş. Birçok yerde okul açılıyor ama içinde verilen eğitim ve kültür daha önemli. Üniversiteden önce ilk etapta ilköğretim ve ortaöğretimle bu işe başlamaya karar verdik. Kabataş 110 yıllık, Beşiktaş 116 yıllık camialar." diye konuştu.Eğitime yüksek seviyede katkıda bulunmak istediklerini vurgulayan Orman, "Ülkemizde eğitime yüksek seviyede katkıda bulunmak ana amacımız. Beşiktaş olarak eğitim tarafını Kabataş Erkek Liseliler Vakfı'na bırakıp onların üzerinden eğitimi götürüyoruz. Çamlıca'da 24 bin metrekare alan içinde bin 500 öğrencimizin okuyacağı anaokulundan başlayan üniversiteye kadar süreç içinde bir eğitim kurumu olacak. İlk kayıtlarımıza Beşiktaş'ın kuruluş tarihi kabul edilen 19 Mart'ta başlayacağız. İnşaatların sonlarına geliyoruz. Yaz dönemi içinde mobilya ve teşrifata başlayıp, eylül ayında eğitim faaliyetine başlayacağız. Bu sene 700 öğrenciyi kayıt altına alacağız. Okulumuz tam kapasiteye geçince 76 derslik ünite oluşacak. Gelecek sene Avrupa yakasında bir okulla devam edeceğiz. Ondan sonra da en büyük hayalimiz olan üniversiteye doğru devam edeceğiz." ifadelerini kullandı."İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz" felsefesine uygun çocuklar yetiştirmek istediklerini dile getiren Orman, şunları kaydetti:"Amacımız her çocuğun yeteneğine uygun, bilim, sanatla dolu başarılı bireyler olmalarını sağlamaktır. Spor kulüplerinin eğitim işine girmelerindeki ana amaç eğitim seviyesinin yüksek olmasıdır. Beşiktaş'ın eğitim içinde olması Beşiktaşlıların okumasından daha çok Beşiktaş ve Kabataş kültürüyle ülkesini seven, 'iyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz' ilkesinde çocuklar yetiştirmektir. Seçilmiş öğrencileri burslu okutacağız. Amacımız buradan bir kazanç sağlamak değil öğrencileri bizim kültürümüzde yetiştirip ülkemize, camialarımıza faydalı olarak yetiştirmektir. Kabataş Erkek Liseliler Vakfı projeye bizden daha çok sahip çıktı. Onlara teşekkür ediyorum."Üniversite kurulması ile ilgili de konuşan Orman, "İstanbul'da eğitim kurulmasının belli bir maliyeti var, 150 milyon liralık bir sermaye lazım. Birlikte başarılar elde etmemiz ve katkıda bulunacak kişilerin bunu hissetmesi lazım. İlk aşamaya bu şekilde karar verdik. İçi doldurulmamış şeyler bir süre sonra patlar. Yaptığımız işlerin takdir edilen şeyler olması lazım. İçi dolu, gerçekçi şeyler yapma gayretinde olduk. Süreç uzun olsun ama doğru temeller üstünde olsun ve bozulmasın." şeklinde konuştu.Orman ayrıca altyapıdaki sporcuların da eğitimden faydalanabileceklerini belirterek, "Orman Bakanlığı ile olan işimiz biterse altyapı ve akademiye büyük yatırım yapmayı planlıyoruz. Bütün prosedürler bitti ama henüz bürokratik engelleri aşamadık. O bitince büyük hayalim olan dünya çapında akademi yapmak istiyorum. Oradaki öğrencilerimizden başarılı olanları bizim okulumuzda, bizim zihniyetimizde yetiştirmek en önemli arzularımızdan biri. Sporu ve eğitimi birlikte götürecek öğrenciler okulumuzda da kulübümüzde de olacaklar. Kongre üyeleri ve Kabataş Erkek Liseliler Vakfı üyelerinin birinci çocuklarına yüzde 15, ikinci çocuklarına yüzde 20 indirim yapacağız." ifadelerini kullandı.BJK-Kabataş Vakfı İcra Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, iki kurumun aynı semtte kurulduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:"Aynı semtte olan biri eğitimde, diğeri sporda, 'önce vatan' diyen iki kurum, Çanakkale'de ve Balkan Savaşları'nda şehadete ulaşan bireylere sahip olan iki camia bir araya geldi. Her iki camia da cumhuriyeti ve kuruluşunu öğrenen değil kurucusunun yanında olan camiadır. Bu vakıf tesadüfi duygularla kurulmamıştır. İstanbul'da sayıca fazla olmak üzere, Türkiye'nin farklı illerinde de okul sayılarını 5 yıl içinde çoğaltacağız. Bu yatırımda, her iki camianın öz varlıklarından en ufak bir bedel alınmayacak. Eğitimi bir sermaye işi değil, ülkenin geleceğini oluşturmak olarak görüyoruz. Gençlere dikte eden değil, hayat yolunda yol arkadaşları olarak onları keşfedecek bir eğitim sistemi oluşturmak istiyoruz. Amacımız, değerlerimizi geleceğe taşımak. Şeref Bey'e, Adnan Ziya ve Süleyman Seba'ya rahmet diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Kimsenin inanmadığı günlerde Fikret Başkan, bu süreci bu noktaya getirebildi. Kendisine de teşekkür ediyorum."Okullar Koordinatörü Selçuk Dereci, vakfın uygulamaya geçireceği projeler ve okulların temel eğitim sistemiyle ilgili bilgi verirken, öğretmen Ebru Dönmez de "Böyle bir ekipte olmak benim onurdur." şeklinde görüş belirtti.