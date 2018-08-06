Fikret Orman, Domagoj Vida için devreye girdi

'VİDA, BEŞİKTAŞ EFSANESİ OLMAK İSTİYOR'

Başkanı, 2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere ve Fransa'dan teklifler geldiği ileri sürülenolayına el attı.Hırvat futbolcunun menajerine haber gönderen Orman, camiada günlerdir sadece Vida'nın satılıp satılmayacağının konuşulduğunu belirterek, bu belirsizliğin artık takım için tehlikeli bir hal almaya başladığını söyledi. UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Süper Lig'in de birkaç gün sonra başlayacağına dikkat çekerek şu mesajı verdi:"Bu iş çok uzadı. Vida'nın talipleri varsa resmi teklifleri getirsinler. Her gün bu gündemle camiayı meşgul etmenin anlamı yok. Vida gidecek mi, kalacak mı bir an önce netleşsin, biz de önümüzü görelim. Eğer giderse transfer yapabilmemiz için bize zaman kalması lazım"Bu arada Vida'nın menajeri Uğur Avadan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "" diye konuştu.