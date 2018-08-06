Fikret Orman, Domagoj Vida için devreye girdi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere ve Fransa'dan teklifler geldiği ileri sürülen Domagoj Vida olayına el attı.
Hırvat futbolcunun menajerine haber gönderen Orman, camiada günlerdir sadece Vida'nın satılıp satılmayacağının konuşulduğunu belirterek, bu belirsizliğin artık takım için tehlikeli bir hal almaya başladığını söyledi. UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Süper Lig'in de birkaç gün sonra başlayacağına dikkat çekerek şu mesajı verdi:
'VİDA, BEŞİKTAŞ EFSANESİ OLMAK İSTİYOR'
"Bu iş çok uzadı. Vida'nın talipleri varsa resmi teklifleri getirsinler. Her gün bu gündemle camiayı meşgul etmenin anlamı yok. Vida gidecek mi, kalacak mı bir an önce netleşsin, biz de önümüzü görelim. Eğer giderse transfer yapabilmemiz için bize zaman kalması lazım"
Bu arada Vida'nın menajeri Uğur Avadan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Vida çok fazla teklif alıyor ama resmi teklif olup olmadığını Beşiktaş bilir. Vida, Beşiktaş'ı seviyor. 'Buradan efsane olarak ayrılmak istiyorum' diyor. Ama transfer dönemi bu. Birden ayrılabilir de" diye konuştu.
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Hırvat futbolcunun menajerine haber gönderen Orman, camiada günlerdir sadece Vida'nın satılıp satılmayacağının konuşulduğunu belirterek, bu belirsizliğin artık takım için tehlikeli bir hal almaya başladığını söyledi. UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Süper Lig'in de birkaç gün sonra başlayacağına dikkat çekerek şu mesajı verdi:
'VİDA, BEŞİKTAŞ EFSANESİ OLMAK İSTİYOR'
"Bu iş çok uzadı. Vida'nın talipleri varsa resmi teklifleri getirsinler. Her gün bu gündemle camiayı meşgul etmenin anlamı yok. Vida gidecek mi, kalacak mı bir an önce netleşsin, biz de önümüzü görelim. Eğer giderse transfer yapabilmemiz için bize zaman kalması lazım"
Bu arada Vida'nın menajeri Uğur Avadan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Vida çok fazla teklif alıyor ama resmi teklif olup olmadığını Beşiktaş bilir. Vida, Beşiktaş'ı seviyor. 'Buradan efsane olarak ayrılmak istiyorum' diyor. Ama transfer dönemi bu. Birden ayrılabilir de" diye konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın