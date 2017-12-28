Fikret Orman: 'Cenk Tosun, Higuain'den kötü mü?'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ara transfer dönemi öncesinde ismi başka kulüplerle anılan oyuncusu Cenk Tosun'la ilgili olarak açıklamalarda bulundu.Özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatan 26 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdıran Orman, başarılı futbolcuyu ilk etapta kadrolarında tutmak istediklerini söyledi.Başkan, yaptığı açıklamada, "Cenk'in tarzında golcü Avrupa'da kaç tane var? Saysan bir elin parmaklarını geçmez. Onların fiyatlarına bakın... Sadece bize gelince düşük! Bu kısır döngüden kurtulup ligin kalitesini artırmalıyız.Nüfusu İstanbul kadar olmayan ülkelerin onlarca oyuncusu ne paralara oynuyor görüyoruz" yorumunda bulundu.Bu sezon iyi bir kadro oluşturduklarını kaydeden Başkan, "Prensip olarak ara transferde kadroyu koruma kararı aldık. Ancak değerini bulan kim olursa olsun oturup düşünürüz. İstediğimiz şartlar olursa satarız. Yoksa yola devam ederiz. Ben, bu kulübün bir kuruşunu bile hesaplayarak bu işleri yapıyorum. Beşiktaş menfaatleri her şeyin üzerinde" sözlerini sarf etti.