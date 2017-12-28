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Fikret Orman: "Cenk Tosun, Higuain'den kötü mü?"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ara transfer dönemi öncesinde ismi başka kulüplerle anılan oyuncusu Cenk Tosun'la ilgili olarak açıklamalar yaptı

Kaynak: Fanatik
Fikret Orman: 'Cenk Tosun, Higuain'den kötü mü?'
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28 Aralık 2017 11:05
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ara transfer dönemi öncesinde ismi başka kulüplerle anılan oyuncusu Cenk Tosun'la ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatan 26 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdıran Orman, başarılı futbolcuyu ilk etapta kadrolarında tutmak istediklerini söyledi.

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Başkan, yaptığı açıklamada, "Cenk'in tarzında golcü Avrupa'da kaç tane var? Saysan bir elin parmaklarını geçmez. Onların fiyatlarına bakın... Sadece bize gelince düşük! Bu kısır döngüden kurtulup ligin kalitesini artırmalıyız. Gonzalo Higuain, 2 sene önce Napoli'den Juventus'a 90 milyon Euro'ya transfer oldu mesela... Cenk ondan geri ya da kötü bir santrfor mu? Cenk, şu anda Real Madrid'te oynasaydı piyasa değeri ne olurdu... Nüfusu İstanbul kadar olmayan ülkelerin onlarca oyuncusu ne paralara oynuyor görüyoruz" yorumunda bulundu.



"PRENSİP OLARAK..."

Bu sezon iyi bir kadro oluşturduklarını kaydeden Başkan, "Prensip olarak ara transferde kadroyu koruma kararı aldık. Ancak değerini bulan kim olursa olsun oturup düşünürüz. İstediğimiz şartlar olursa satarız. Yoksa yola devam ederiz. Ben, bu kulübün bir kuruşunu bile hesaplayarak bu işleri yapıyorum. Beşiktaş menfaatleri her şeyin üzerinde" sözlerini sarf etti.



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