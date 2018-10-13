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Fikret Orman, Brahimi'nin menajerini çağırdı!

Yacine Brahimi'ye talip olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Porto ile sözleşme uzatmayan Cezayirli yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdı.

Fikret Orman, Brahimi'nin menajerini çağırdı!
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13 Ekim 2018 11:09
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi hayli hareketli geçecek gibi görünüyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman geçen yıl yaptığı açıklamada, Porto forması giyen Yacine Brahimi'yi 2 yıl önce transfer etmek istediklerini açıklayıp, Avrupa'da en beğendiği isimlerden birisi olduğunu itiraf etmişti.

Başkan Orman, Portekizli ekibiyle sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu için bir kez daha kolları sıvadı ve menajeri Luis Alonso'yu İstanbul'a davet etti.

Ocak ayından sonra istediği takıma imza atabilecek olan Brahimi'nin şartlarını öğrenmek isteyen Orman'ın, tüm şartları zorlayacağı ve Alonso'yu da ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

"ABOUBAKAR İLE BİRLİKTE ALMAK İSTEMİŞTİM"

Fikret Orman, 22 Kasım 2017'de yaptığı açıklamada, "Yacine Brahimi'yi çok beğeniyorum, iki sene önce Aboubakar ile birlikte almak istemiştim." demişti.



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