Fikret Orman: "Birlik zamanı Beşiktaşk"

Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, uzun süren suskunluğunu sosyal medyada bozdu.

, Fotoğraf; AA
Fikret Orman: 'Birlik zamanı Beşiktaşk'
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27 Ağustos 2020 10:51
Beşiktaş'ta 24 Eylül 2019'da başkanlık görevinden istifa eden Fikret Orman'dan flaş paylaşım geldi.

Fikret Orman, "Birlik zamanı, Beşiktaşk" yazarak aşağıdaki fotoğrafı paylaştı:

"Varsa Beşiktaş Yoksa Beşiktaş Yense Beşiktaş Yenilse Beşiktaş Dün Beşiktaş Bugün Beşiktaş Yarın da Beşiktaş Bir gün değil her gün Beşiktaş!!!"



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