Beşiktaş'ta 24 Eylül 2019'da başkanlık görevinden istifa eden Fikret Orman'dan flaş paylaşım geldi.
Fikret Orman, "Birlik zamanı, Beşiktaşk" yazarak aşağıdaki fotoğrafı paylaştı:
"Varsa Beşiktaş Yoksa Beşiktaş Yense Beşiktaş Yenilse Beşiktaş Dün Beşiktaş Bugün Beşiktaş Yarın da Beşiktaş Bir gün değil her gün Beşiktaş!!!"
Fikret Orman, "Birlik zamanı, Beşiktaşk" yazarak aşağıdaki fotoğrafı paylaştı:
"Varsa Beşiktaş Yoksa Beşiktaş Yense Beşiktaş Yenilse Beşiktaş Dün Beşiktaş Bugün Beşiktaş Yarın da Beşiktaş Bir gün değil her gün Beşiktaş!!!"