Fikret Orman: 'Birlik zamanı Beşiktaşk'

Beşiktaş'ta 24 Eylül 2019'da başkanlık görevinden istifa eden Fikret Orman'dan flaş paylaşım geldi."Varsa Beşiktaş Yoksa Beşiktaş Yense Beşiktaş Yenilse Beşiktaş Dün Beşiktaş Bugün Beşiktaş Yarın da Beşiktaş Bir gün değil her gün Beşiktaş!!!"