'Fikret Orman ben varken Guti'yi getirdi!'

İşte Oktay Derelioğlu'nun Fikret Orman'ı eleştirdiği o yazı;

HİÇ YAKIŞMADI!

Beşiktaş'ın efsane golcülerinden ve teknik direktör Oktay Derelioğlu, köşe yazısında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı eleştirdi. Derelioğlu, yazısında siyah-beyazlı ekibin başkanının kendisi yerine Guti'yi yardımcı antrenör yapmasını doğru bulmadığını ifade etti.gibi büyük bir kulübün ne yazık ki son 2 sezonda bir transfer politikası bile yok. Transfer planlaması lig bitmeden yapılmalı. Buna rağmençok şanslı biri.Bu konuda geç kalmasına rağmen geçen sene hariç hep 4 ayak üstüne düşüyor. Ancak geçen sezonvehamlelerinde hata yaptı.Günümüzde kulüplerimiz borç altında. Futbol artık globalleşti ve kurumsallık çok önemli. Kulüpler eskisi gibi para savururlarsakaybettikten sonra ona '' yakıştırması yaptı.Bu sözhiç yakışmadı. Kendisi sanki paacı değil mi? Oyuncularıistemiyor mu?Zamanında da' demişti. Bunları bir başkanBeşiktaş eski gücünden çok şey kaybetti. Ancak bu hali bile şampiyonluk için oynamaya yeter. Ben olsam. Marcelo gibi bir oyuncu bilegitti. Vida'ya gidecekse'ya satılmalıydı.Bu arada ben kulübünbiriyim.Bırakın beni, benim gibi bir sürü efsane isim var. Hiç biri yardımcı hoca olarak düşünülmüyor,...