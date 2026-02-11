11 Şubat
Aston Villa-Brighton
0-055'
11 Şubat
C.Palace-Burnley
2-345'
11 Şubat
M.City-Fulham
3-055'
11 Şubat
N. Forest-Wolves
0-057'
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
0-029'
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-045'
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
0-0DA

Fikret Orman'dan adaylık açıklaması

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

calendar 11 Şubat 2026 23:38 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 23:47
Haber: Sporx.com
Fikret Orman'dan adaylık açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş Kulübünün eski başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpte başkanlığa aday olacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katıldığı Begikad'ın düzenledği organizasyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, son dönemde kamuoyunda ve sosyal medyada gündeme gelen "aday ol" çağrılarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu.

''MEVCUT YÖNETİM GAYET BAŞARILI''

Beşiktaş'ta şu anda resmi bir seçim süreci bulunmadığını belirten Orman, "Bana 'aday ol' diyorlar ama şu anda Beşiktaş'ta bir seçim ortamı yok. Mevcut yönetim göreve başlayalı henüz bir yıl bile olmadı. Böyle bir süreç söz konusu değilken adaylık üzerinden konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ'A BAŞKAN OLMAK ZOR DEĞİL, ZOR OLAN...''

Beşiktaş'ı yönetmenin iş adamlıktan ve popülerlikten farkını da açıklayan eski başkan,  "Kendimi hep başkan olacak gibi yetiştirdim. Beşiktaş başkanlığı sadece iş adamlığıyla yapılacak bir iş değil; birçok vasfın olması lazım. Beşiktaş'a yönetici olmak zor değil, hatırlanan yönetici ve başkan olmak çok zor bir şeydir. En önemli şey popüler olmak değildir; itibarlı popüler olmaktır. Dünyanın en popüler kişilerinden biri Pablo Escobar'dır ama kok*in kaçakçısıdır."

''BEŞİKTAŞ DİKİLİ TAŞ PTOJESİNİ GERÇEKLEŞTİRMELİ''

Beşiktaş'ın projeleri hakkında da görüş belirten efsane başkan, "Dikilitaş projesinde başkanı ve yönetim kurulunu çok başarılı buluyorum. Ben, onu da Beşiktaş'ın kendisinin yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu hâliyle 150–200 milyon euro gelir gelecekmiş; kendimiz yaparsak 300 milyon euro civarında bir gelir gelir." diye söz etti

''KENDİ DOĞRUSUNU BULACAKTIR''

Kulübün mevcut durumuna da değinen Orman, Beşiktaş'ın köklü bir camia olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş kendi doğrusunu bulacaktır. Bu camia zorlukları aşabilecek güce sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

TARAFTARA ÖZ ELEŞTİRİ

Taraftar'a uyarılarda da bulunan Fikret Orman, "Her geleni pişman edersek, her gelen arkasındakine hırsız muamelesi yaparsa kim olacak başkan? Böyle bir camia mı olur? Beşiktaşlılar da kendine çeki düzen vermeli." sözlerini kullandı

Siyah-beyazlı takımda son dönemde yaşanan gelişmeler ve tribün tepkileri hakkında da konuşan Orman, futbolculara yönelik eleştirilerin dozunun iyi ayarlanması gerektiğini belirtti. "Ersin'e bağırıyorlar, çok yanlış buluyorum. Yönetim de 'bağırmamalılar' diye söylemeli. Taraftardan korkulmaz; hepimiz taraftarız."

DAVALAR BİTENE KADAR

Stadyuma ne zaman geleceğini de açıklayan spor adamı, ''Davalar bitene kadar kendimi oraya gitmeye layık görmüyorum." ifadesini kullandı

Fikret Orman, Beşiktaş'ın geçmişte olduğu gibi yeniden güçlü bir yapıya kavuşacağına inandığını sözlerine ekledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.