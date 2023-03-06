FIFPro'dan depremzedeler için büyük hareket!

Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem felaketinin yaralarını sarmak üzere tüm futbol dünyası seferber olmuş durumda.



Dünya Futbolcular Birliği FIFPro'nun girişimleriyle geliri Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına bağışlanmak üzere FIFA & FIFPro World 11'da ödül alan dünya yıldızlarının imzalı orijinal formaları açık artırmayla satışa çıkarıldı.



Açık artırma MatchWornShirt ortaklığıyla internet üzerinden gerçekleştiriliyor. En yüksek teklifi veren kişinin sahip olacağı formalar https://www.matchwornshirt.com/event/26-02-2023-fifpro-world-11-special-event adresi üzerinden yayınlandı.



İmzalı forması satışa çıkarılan yıldızlar arasında erkek futbolculardan Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne, Karim Benzema, Luka Modric, Thibaut Courtois, Virgil Van Dijk, Casemiro, Joao Cancelo, Achraf Hakimi bulunuyor. Ayrıca kadın futbolunun yıldızları Alex Morgan, Alexia Putellas, Beth Mead, Lucy Bronze, Keira Walsh, Maria Leon, Sam Kerr, Leah Williamson, Wendie Renard, Christiane Endler, Lena Oberdorf gibi isimlerin de imzalı formaları açık artırma usulüyle futbolseverlere sunulmuş durumda.





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