FIFPro'dan 7 ülkeye transfer uyarısı: 'Gitmeyin!'

Küresel oyuncular birliği FIFPro, bu yaz Çin, Türkiye ve Yunanistan'ın dahil olduğu birçok ülkeye transfer olmamaları konusunda futbolculara uyarı mesajı yolladı.



FIFPro, "sistematik ve yaygın sözleşme ihlalleri" nedeniyle oluşacak risklere değinirken, Çin Futbol Federasyonu nisan ayında yaptığı açıklamada, 31 Aralık'a kadar futbolculara borçlarını ödemeyen tüm kulüplerin küme düşürüleceğini ya da ihraç edileceğini duyurdu.



FIFPro, maaşların ödenmeme sorununun Cezayir, Suudi Arabistan, Romanya ve Türkiye'deki oyuncular için aktif olarak devam ettiğini, Yunanistan'daki ikinci lig kulüplerinin ise borçlarını ödemeden faaliyetlerini durdurduğunu belirtti. Yunanistan'ın oyuncular birliği (PSAP) tarafından Aralık ayında yayınlanan araştırma, ülkedeki kulüplerin toplamda 25 milyon euro'dan fazla ödenmemiş maaş borcuna sahip olduğunu gösterdi.



İFLAS EDEN KULÜP SAYISI ARTTI



FIFPro'nun açıklamasında, "Romanya'da iflas prosedürlerine giren kulüplerin sayısının artması, oyuncular için ciddi sonuçlar doğurmaya devam ediyor ve onları tazminat alma şansı az veya hiç olmayan iflas prosedürlerine zorluyor" ifadelerine yer verildi.



MAHKEME SÜRECİ HIZLANACAK



FIFA, ödeme yapılmayan oyunculara yardım etmek için bu yıl 4 milyon dolar'lık bir miktar yardım sunmak için FIFPro ile anlaşma yapmıştı. FIFA, alacaklarına karşı Zürih'te dava açan futbolcular için yasak süreci hızlandırmaya çalışıyor. Davalar genellikle CAS'a (Spor Tahkim Mahkemesi) gidiyor ve çözülmesi aylar veya yıllar alabiliyor.



LİBYA'DA MAHSUR KALAN FUTBOLCULAR



FIFPro ayrıca, Libya'ad mahsur kalan yabancı oyuncu sayısındaki artıştan endişe duyduğunu ve onları istihdam eden kulüplerin "ayrılmak için ilgili belgeleri sağlamayı reddettiğini" söyledi.













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